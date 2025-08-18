Polis mohon bantuan orang awam siasat kes anjing disiat di Melaka

MELAKA: Polis memohon kerjasama orang awam membantu siasatan kes kejam seekor anjing disiat kulit pada badan dan kepala secara hidup-hidup di kawasan perindustrian Krubong.

Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata kejadian itu mula disedari wakil beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) haiwan pada pukul 3 petang Jumaat lepas.

“Pihak polis menerima laporan rasmi mengenai insiden ini pada pukul 2.43 petang semalam selepas NGO terlibat membuat pemeriksaan di lokasi kejadian,“ katanya dalam kenyataan media.

Christopher menjelaskan wakil NGO tersebut bertindak segera membawa anjing malang itu ke klinik haiwan berdekatan untuk rawatan kecemasan.

“Doktor veterinar yang memeriksa mengesahkan haiwan itu mengalami kecederaan parah dan jangkitan kuman yang terlalu serius,“ jelasnya.

Menurut Christopher, doktor terpaksa mengambil keputusan berat untuk menidurkan anjing tersebut secara eutanasia bagi menghentikan penderitaannya.

“Siasatan sedang dijalankan mengikut Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang membawa hukuman berat kepada pesalah,“ tegasnya.

Akta tersebut memperuntukkan hukuman denda minimum RM20,000 sehingga RM100,000 atau penjara maksimum tiga tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan.

Polis meminta sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini menghubungi pegawai penyiasat Insp Rizal Kiraman di talian 013-7702523. – Bernama