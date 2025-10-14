Pulau Pinang kenal pasti 53 kawasan hotspot banjir di seluruh negeri

GEORGE TOWN: Kerajaan Pulau Pinang telah mengenal pasti sebanyak 53 kawasan hotspot banjir di seluruh negeri ini.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow menyatakan kawasan terlibat telah mengalami banjir sebanyak tiga kali atau lebih dalam tempoh tiga tahun kebelakangan.

Kawasan Seberang Perai Tengah mencatatkan bilangan tertinggi dengan 18 lokasi hotspot banjir.

Daerah Barat Daya mempunyai 13 kawasan hotspot manakala Daerah Timur Laut merekodkan 10 kawasan.

Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Selatan masing-masing mempunyai enam kawasan hotspot banjir.

Kerajaan negeri sedang melaksanakan 14 projek tebatan banjir dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran.

Kos projek tebatan banjir tersebut dianggarkan kira-kira 1 billion ringgit dengan sebahagian besar diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan.

Pulau Pinang tidak menerima laporan kejadian banjir besar sepanjang tahun ini.

Hanya 270,000 ringgit daripada 2 juta ringgit bantuan wang ihsan banjir telah dibelanjakan setakat ini.

Kerajaan negeri telah menyediakan 389 pusat pemindahan sementara di seluruh Pulau Pinang.

Pusat Kawalan Bencana Negeri telah dinaik taraf sepenuhnya dengan kos 750,000 ringgit.

Pusat ini akan berfungsi sebagai lokasi rujukan utama untuk penyelarasan maklumat dan operasi bencana.

SDCC akan mengaktifkan tahap kesiapsiagaan tertinggi apabila amaran cuaca dikeluarkan oleh MetMalaysia.

Penggunaan teknologi digital dan sistem pemantauan CCTV akan membantu memantau pergerakan tanah.

Sistem pintar ini membolehkan pemantauan data masa nyata dan integrasi maklumat pelbagai agensi.

Pusat kawalan yang dinaik taraf akan mempercepatkan tindak balas bencana dan mengurangkan impak terhadap nyawa serta harta benda. – Bernama