Pulau Pinang lancar Skim Pembiayaan Peralihan Dana CM untuk PKS mampan

GEORGE TOWN: Pulau Pinang akan mengambil langkah utama ke arah menjadi hab pembuatan hijau terunggul di Asia Tenggara melalui pelancaran Skim Pembiayaan Peralihan Dana CM.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata negeri tersebut, melalui Majlis Hijau Pulau Pinang, sedang menerajui Skim Pembiayaan Peralihan Dana CM untuk mempercepatkan pertumbuhan yang mampan di kalangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Inisiatif itu, bersama-sama dengan rakan kongsi perbankan tempatan, menggabungkan pembiayaan keutamaan dengan pembinaan kapasiti alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG), membantu PKS mengamalkan amalan yang lebih lestari selain memenuhi piawaian kemampanan global.

“Secara ringkas, dana ini direka untuk peralihan mesra alam yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih bermanfaat.

“Menjelang akhir tahun, apabila kami melancarkannya, Pulau Pinang bukan sahaja akan mengukuhkan ekosistem pembuatannya tetapi mampu membuat lompatan besar ke arah menjadi hab pembuatan mesra alam yang terkemuka di rantau ini,” katanya semasa makan malam ulang tahun Persekutuan Pengilang Malaysia (FMM) 2025 di sini.

Chow juga mengalu-alukan kelulusan Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan (Pindaan) di Parlimen baru-baru ini kerana ia akan melindungi pengeluar di negara ini.

“Melindungi pengeluar bermakna melindungi tulang belakang ekonomi kita dan memandangkan Malaysia bercita-cita untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, kita harus sentiasa ingat bahawa kejayaan ekonomi tanpa integriti adalah kemenangan yang tidak bermakna,” katanya.

Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan (Pindaan) 2025, yang diluluskan pada 26 Ogos lepas, bertujuan untuk memastikan urus niaga yang adil dalam persekitaran tarif dan kebimbangan terhadap sistem multilateralisme di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia. – Bernama