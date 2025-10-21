Pulau Pinang siap siaga hadapi fenomena La Nina Oktober-Disember

PULAU PINANG: Semua agensi kerajaan Persekutuan dan negeri di Pulau Pinang telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir sepanjang fenomena La Nina dari Oktober hingga Disember ini.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah menggerakkan agensi teknikal dan pasukan penyelamat untuk memastikan kesiapsiagaan pada tahap maksimum.

Purata bilangan hari hujan dalam tempoh itu dijangka antara lapan hingga 21 hari sebulan dengan bilangan tertinggi pada Oktober.

“Keadaan cuaca ini boleh menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan kerosakan struktur bangunan,“ katanya pada sidang media di pejabatnya.

Semua agensi perlu memastikan aset, logistik dan tenaga kerja dalam keadaan siap siaga menurut Chow.

Jabatan Pengairan dan Saliran negeri melaksanakan langkah perlu termasuk menyelenggara kolam takungan, sungai dan sistem saliran di kawasan hotspot.

Stesen hidrologi dan sistem telemetrik juga diperiksa bagi memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik.

Persediaan logistik dan peralatan operasi seperti bot penyelamat, pam air bergerak, lori dan kenderaan pacuan empat roda turut disediakan untuk operasi pantas.

“Kesiapsiagaan adalah langkah terbaik dan semua pihak perlu berada dalam keadaan bersedia,“ tegas Chow.

Kerjasama antara pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kerja Raya dan JPS diperlukan untuk memastikan sistem saliran tidak tersumbat.

JPS perlu memastikan semua pam air berfungsi dan kunci rumah pam mudah diakses.

Majlis Pengurusan Komuniti Kampung kini dipertanggungjawabkan menyimpan satu set kunci untuk memastikan sistem dapat diaktifkan segera.

Pusat Kawalan Operasi Banjir negeri dan daerah telah bersiap sedia untuk diaktifkan bagi tujuan pemantauan serta penyelarasan operasi.

Kerajaan negeri telah mengenal pasti 389 pusat pemindahan sementara yang boleh diaktifkan pada bila-bila masa.

Pusat Kawalan Bencana Negeri turut dalam keadaan kesiapsiagaan penuh dengan sistem komunikasi dan pangkalan data.

Pusat tersebut akan menjadi penyelarasan utama semua agensi dalam pengumpulan serta penyaluran maklumat bencana secara masa nyata.

Fenomena La Nina dijangka membawa hujan lebat berpanjangan yang berpotensi menyebabkan banjir. – Bernama