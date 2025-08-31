Rakyat Malaysia di Thailand sambut Hari Kebangsaan dengan perpaduan dan patriotisme

BANGKOK: Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok meraikan Hari Kebangsaan ke-68 dengan penuh meriah, menyatukan diaspora Malaysia dalam semangat perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air.

Sekitar 300 rakyat Malaysia berhimpun di sebuah hotel dengan memakai batik, baju Melayu, baju kurung dan kebaya untuk menyambut hari istimewa itu.

Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti persembahan bersemangat lagu Tanggal 31 dan Saya Anak Malaysia.

Persembahan kebudayaan oleh kanak-kanak turut menyerikan suasana sambutan tersebut.

Pelbagai juadah kegemaran rakyat Malaysia seperti nasi lemak, roti canai, roti jala, mee kari dan pisang goreng dihidangkan kepada para hadirin.

Ahmad Hashim Mahmood yang baru bertugas sebagai Menteri bahagian politik Kedutaan Malaysia menyatakan kekagumannya melihat ramai rakyat Malaysia memakai pakaian tradisional.

Beliau mengakui ini kali pertama menyambut Hari Kemerdekaan di Bangkok dan merasai semangat perpaduan serta patriotisme yang menyentuh hati.

Kuasa Usaha Sementara Malaysia di Thailand Bong Yik Jui menyeru rakyat Malaysia di negara itu terus menghayati semangat kemerdekaan.

Beliau menegaskan kebebasan tidak datang dengan mudah dan merupakan warisan yang harus dihargai serta dipertahankan bersama.

Ucapan Hari Kebangsaan turut dipaparkan di skrin LED gergasi di pusat beli-belah CentralWorld sebanyak tiga kali setiap jam.

Jalur Gemilang berkibar megah di skrin LED mega Siam Paragon dan menara ikonik Baiyoke Tower II di Bangkok.

Di Budapest, Kedutaan Malaysia menganjurkan perhimpunan Malaysia MADANI bagi meraikan Hari Kebangsaan ke-68 dan Hari Malaysia ke-62.

Program bermula 6 petang waktu tempatan bertepatan dengan detik kiraan detik Merdeka di Malaysia.

Kuasa Usaha Malaysia di Hungary Vanitha Gopalakrishnan menggesa rakyat Malaysia terus berbangga dengan tanah air.

Beliau menghargai pencapaian komuniti Malaysia di Hungary dalam bidang pendidikan dan kerjaya profesional.

Pelbagai juadah tradisional Malaysia seperti sate, rendang, mee goreng, ayam percik, kerabu dan popia turut memeriahkan majlis.

Sambutan Ambang Merdeka diserikan dengan pelayaran di Sungai Danube sambil mengibarkan Jalur Gemilang. – Bernama