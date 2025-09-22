Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar AS didorong tinjauan stabil S&P

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar AS pada Isnin disokong oleh penarafan kredit berdaulat Malaysia yang positif dan data ekonomi tempatan yang kukuh.

Pada pukul 8.02 pagi, mata wang tempatan dicatatkan pada 4.2000/2200 berbanding dolar AS berbanding 4.2040/2115 pada penutupan Jumaat lepas.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata pengekalan penarafan terkini oleh S&P Global Ratings menunjukkan penarafan berdaulat kerajaan kekal stabil.

Beliau menyatakan langkah konsolidasi fiskal negara telah menyumbang secara positif kepada kebolehpercayaan kredit Malaysia.

Defisit fiskal Malaysia berkurangan kepada 4.2% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar pada separuh pertama 2025 berbanding 5.5% dalam tempoh sama tahun lepas.

Paras hutang kerajaan kekal pada 62% daripada KDNK yang masih di bawah had statutori 65%.

S&P Global Ratings mengekalkan penarafan kredit berdaulat Malaysia pada ‘A-’ dengan tinjauan stabil pada Sabtu lepas.

Kementerian Kewangan menyatakan semakan terkini menunjukkan keyakinan terhadap pengurusan makroekonomi Malaysia yang kukuh.

Asas penarafan tersebut disokong oleh ekonomi pelbagai dan kestabilan politik yang berterusan.

Momentum pertumbuhan mapan dan kedudukan luaran seimbang turut menyumbang kepada penarafan positif.

Mohd Afzanizam menambah Indeks Dolar AS meningkat semula selepas Rizab Persekutuan mengumumkan penurunan kadar faedah minggu lepas.

Indeks DXY dicatatkan sebanyak 97 mata dan dijangka kekal pada paras semasa sementara pelabur menunggu petunjuk seterusnya.

Beberapa pegawai Fed dijangka berucap di forum awam manakala data inflasi Perbelanjaan Penggunaan Peribadi akan dipantau minggu ini.

Pengarah Urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata jangkaan dua lagi penurunan kadar faedah AS tahun ini mengehadkan penurunan ringgit.

Perbualan telefon positif antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump berpotensi membuka laluan pertemuan bersemuka.

Pertemuan dijangka berlaku pada Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC 2025 di Korea Selatan bulan depan.

Pada sesi pembukaan, ringgit turut tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama.

Mata wang tempatan meningkat kepada 2.8348/8485 berbanding yen Jepun daripada 2.8419/8471.

Ringgit mengukuh kepada 5.6540/6810 berbanding pound sterling daripada 5.6775/6876.

Mata wang Malaysia naik kepada 4.9279/9513 berbanding euro daripada 4.9447/9536.

Ringgit turut mengukuh berbanding kesemua mata wang ASEAN.

Ia meningkat kepada 3.2670/2830 berbanding dolar Singapura daripada 3.2744/2805.

Mata wang tempatan naik kepada 13.1707/2405 berbanding baht Thailand daripada 13.1973/2271.

Ringgit tinggi kepada 252.9/254.3 berbanding rupiah Indonesia daripada 253.2/253.8.

Mata wang Malaysia mengukuh kepada 7.35/7.39 berbanding peso Filipina daripada 7.36/7.38. – Bernama