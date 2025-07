Ringgit naik berbanding dolar US didorong data ekonomi AS

KUALA LUMPUR: Ringgit menunjukkan prestasi positif berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) pada pembukaan hari ini, didorong oleh data ekonomi AS yang lebih kukuh. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.2125/2280 berbanding dolar AS berbanding penutupan 4.2195/2255 semalam.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd, Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid, menyatakan bahawa ringgit terus mendapat sokongan kukuh daripada dasar fiskal kerajaan. “Komitmen kerajaan dalam pembaharuan fiskal seperti cukai jualan dan perkhidmatan (SST) serta rasionalisasi subsidi RON95 menyumbang kepada kestabilan ringgit,“ katanya.

Beliau turut menekankan bahawa minat pelabur asing terhadap Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) dan Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII) kekal positif.

Bagi dolar AS, Indeks Dolar (DXY) meningkat 0.42 peratus kepada 97.18 mata ekoran laporan pekerjaan AS yang menunjukkan ketahanan pasaran buruh. “Ekonomi AS menunjukkan ketahanan, mengurangkan jangkaan pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan (Fed),“ jelas Mohd Afzanizam.

Sementara itu, ringgit turut mengukuh berbanding mata wang utama lain. Ia meningkat berbanding yen Jepun kepada 2.9098/9207, pound Britain kepada 5.7568/7780, dan euro kepada 4.9577/9759.

Dalam kalangan mata wang ASEAN, ringgit naik berbanding dolar Singapura (3.3057/3182), baht Thailand (12.9835/13.0421), dan peso Filipina (7.48/7.52). Namun, ia kekal stabil berbanding rupiah Indonesia pada 260.0/261.1.