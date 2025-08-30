Riuh Merdeka 30 jam di Putrajaya rai Hari Kebangsaan 2025 bersama keluarga

PUTRAJAYA: Program Riuh Merdeka yang berlangsung selama 30 jam tanpa henti memberi ruang kepada masyarakat untuk meraikan Hari Kebangsaan 2025 dalam suasana santai bersama keluarga.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata sambutan menggalakkan diterima daripada orang ramai sejak ia bermula.

“Saya harap mereka dapat bersuka-ria bersama keluarga dalam suasana yang aman, damai, tenang, boleh bersantai tepi tasik dan mengalami satu pengalaman yang berbeza dalam kita menyambut Hari Kebangsaan,” katanya kepada pemberita.

Fahmi menjangkakan lebih ramai yang akan hadir menjelang acara “Kira Detik Merdeka” yang akan turut menampilkan persembahan percuma oleh ramai artis tempatan.

“Kita juga ada bunga api, macam-macam makanan saya tengok, dari Sarawak ada, dari Negeri Sembilan ada, macam-macam,” katanya.

Kementerian Komunikasi menerusi MyCreative Ventures menganjurkan Riuh Merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan 2025 selama 30 jam tanpa henti.

Pengurus Promosi dan Pemasaran RiUH Mohammed Falliq Mohammed Effendy berkata Riuh Merdeka dianjurkan buat julung kalinya di Putrajaya.

Beliau berkata selain gerai makanan, minuman dan barangan gaya hidup, pengunjung turut berpeluang menyertai bengkel seni, menonton tayangan filem percuma dan menikmati pelbagai aktiviti lain.

“Kami berharap orang ramai datang lebih awal untuk mengelakkan kesesakan serta memanfaatkan kemudahan rehat yang telah disediakan di tapak acara,” katanya.

Program itu bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara melalui seni, budaya dan kreativiti.

Ia turut menjadi platform buat penggiat industri kreatif dan usahawan tempatan menonjolkan bakat, membuka peluang perniagaan serta merapatkan hubungan komuniti.

Dijangka menarik lebih 25,000 pengunjung, acara itu menampilkan pelbagai aktiviti istimewa termasuk persembahan muzik secara langsung oleh artis tanah air. – Bernama