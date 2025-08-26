RUU Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam 2025 utamakan perlindungan kanak-kanak

PUTATAN: Rang Undang-Undang Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam 2025 yang diluluskan di Dewan Rakyat akan mengutamakan serta memperkukuh perlindungan undang-undang untuk kanak-kanak.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said menekankan fokus khusus kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual.

Semua mangsa kanak-kanak akan menerima bantuan dan sokongan guaman secara automatik di bawah rang undang-undang baharu ini.

Khidmat pendamping guaman dan pembelaan akan disediakan jika diperlukan oleh mangsa kanak-kanak.

Azalina telah mengarahkan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang untuk memastikan tiada kanak-kanak mengharungi proses undang-undang bersendirian.

“Kita mesti menyediakan bantuan automatik dan pendamping guaman untuk kanak-kanak yang memerlukan khidmat pembelaan,“ katanya.

Keutamaan akan diberikan kepada semua kanak-kanak termasuk mereka yang kurang upaya dalam aspek pembelaan undang-undang.

RUU ini menggantikan Akta Bantuan Guaman 1971 untuk menjadikan khidmat pembelaan awam lebih inklusif.

Sistem bantuan guaman akan diperluas kepada semua kanak-kanak tanpa mengira status kewarganegaraan mereka.

Bab 4 rang undang-undang menjelaskan khidmat pendamping guaman boleh disediakan untuk menasihati penjaga atau pelindung.

Azalina menekankan keperluan meningkatkan kesedaran tentang hak undang-undang khususnya isu penderaan seksual kanak-kanak.

Beliau telah menulis kepada Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek mengenai idea menubuhkan platform kerjasama antara sekolah dengan BHEUU.

“Saya tekankan keperluan memastikan sekolah sedar kewajipan mereka untuk melaporkan kes penderaan,“ ujarnya.

Sekolah yang mempunyai maklumat tertentu tetapi tidak melaporkan boleh dianggap bersalah di bawah undang-undang.

Azalina menyatakan tidak adil meletakkan semua perkara berkaitan kanak-kanak hanya di bawah bidang kuasa Pesuruhjaya Kanak-Kanak.

BHEUU memohon peruntukan daripada Kementerian Kewangan tahun depan untuk melaksanakan kempen kesedaran undang-undang peringkat kebangsaan.

“Orang awam juga perlu tahu hak mereka dan undang-undang yang melindungi kanak-kanak,“ tegas Azalina. – Bernama