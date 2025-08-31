RUU Pekerja Gig 2025 hadiah istimewa Hari Kebangsaan kata Steven Sim

PUTRAJAYA: Rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025 yang diluluskan di Dewan Rakyat Khamis lepas merupakan hadiah istimewa kepada semua pekerja gig sempena Hari Kebangsaan 2025.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para penghantar atas sokongan terhadap RUU itu ketika beramah mesra dengan kontinjen pekerja gig.

Kontinjen pekerja gig terdiri daripada pasukan e-hailing dan p-hailing yang mengambil bahagian dalam perbarisan Hari Kebangsaan 2025 di sini pagi tadi.

“Bagi saya, Hari Kebangsaan tahun ini begitu istimewa kerana kita meraikannya dengan satu hadiah bermakna untuk semua pekerja gig, iaitu kelulusan RUU Pekerja Gig 2025,” katanya.

RUU berkenaan akan memberi perlindungan menyeluruh kepada pekerja gig termasuk aspek kebajikan, keselamatan sosial dan hak mereka sebagai sebahagian tenaga kerja penting dalam ekonomi negara.

Dalam pertemuan sebelum acara rasmi bermula di Dataran Putrajaya itu, Sim turut menyampaikan ucapan selamat kepada semua penghantar yang berarak sebagai sebahagian daripada Kontinjen Kluster Ekonomi, Telekomunikasi dan Inovasi Untuk Rakyat.

Beliau mengiktiraf semangat patriotisme yang mereka tunjukkan melalui penyertaan dalam perbarisan tersebut.

Beliau juga berdiri memberikan penghormatan ketika kontinjen penghantar melintasi pentas utama.

RUU Pekerja Gig 2025 dijadual dibentangkan di Dewan Negara pada sesi ini sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan.

RUU ini akan memastikan kebajikan serta perlindungan pekerja gig di Malaysia dan menandakan berakhirnya era pekerja gig tanpa pembelaan. – Bernama