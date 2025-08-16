Seruan hentikan buli oleh menteri hal ehwal agama Malaysia

KUALA LUMPUR: Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersatu menghentikan perbuatan buli.

Beliau menegaskan bahawa buli bukan sahaja mencederakan fizikal tetapi turut meninggalkan kesan emosi yang parah.

“Islam mengajar kita supaya hidup saling hormat-menghormati, berkasih sayang serta menjaga hak dan maruah setiap insan,” katanya.

Mohd Na’im menekankan bahawa buli mampu mematahkan semangat dan menghilangkan harapan mangsa.

“Ingat doa orang yang dizalimi tiada hijab disisi Allah. Maka jauhilah kezaliman walau sebesar zarah,” tambahnya dalam video di Facebook.

Beliau menggesa umat Islam khususnya untuk menjauhi segala bentuk kezaliman termasuk buli.

Menurutnya, perbuatan buli bertentangan dengan nilai-nilai murni yang diajar dalam Islam.

Mohd Na’im turut mengajak rakyat membina masyarakat yang harmoni dan saling menjaga silaturahim.

“Buli mesti dihentikan dan kasih sayang perlu disuburkan,” tegasnya.

Seruan ini disampaikan menerusi rakaman video yang dimuat naik di platform media sosial. - Bernama