Sultan Selangor hadir majlis Yasin sempena Hari Kebangsaan peringkat negeri

SHAH ALAM: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat ke majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-68 peringkat negeri.

Turut berangkat Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah.

Keberangkatan tiba baginda di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah disambut oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari dan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr Ahmad Fadzli Ahmad Tajuddin.

Hadir sama, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) Datuk Salehuddin Saidin dan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Datuk Mohd Shahzihan Ahmad.

Dipimpin oleh Mufti Selangor Datuk Dr Anhar Opir, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat itu disertai kira-kira 1,000 jemaah termasuk pegawai serta anggota keselamatan yang bertugas di Selangor.

Sultan Sharafuddin kemudian menunaikan solat Jumaat dan mendengar khutbah bertajuk “Perpaduan Kunci Kemerdekaan Yang Berkekalan” yang disampaikan Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Datuk Muhammad Farhan Wijaya yang turut mengimamkan solat Jumaat.

Sambutan Hari Kebangsaan ke-68 peringkat negeri akan berlangsung malam esok di Dataran Kemerdekaan Shah Alam yang mengangkat tema “Malaysia MADANI Rakyat Disantuni”, sama dengan tema peringkat kebangsaan. – Bernama