Tiga rumah musnah dalam kebakaran di Tumpat

TUMPAT: Tiga buah rumah musnah sepenuhnya dalam satu kejadian kebakaran di Kampung Sri Periuk di Tumpat pada petang tadi.

Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran tersebut tepat pada pukul 5.37 petang.

Pasukan bomba tiba di lokasi kejadian hanya tiga minit kemudian iaitu pada pukul 5.40 petang.

Sebanyak tiga buah jentera bomba bersama 16 anggota segera dikerahkan ke tempat kejadian.

Pasukan bomba mendapati tiga buah rumah separuh kekal dengan struktur binaan kayu telah musnah teruk.

Ketiga-tiga rumah yang berada dalam keadaan rapat antara satu sama lain itu telah musnah sebanyak 90 peratus.

Semua penghuni rumah berjaya menyelamatkan diri mereka tanpa mengalami sebarang kecederaan.

Rumah-rumah terbabit mempunyai anggaran keluasan keseluruhan sebanyak 120 kaki persegi.

Punca sebenar kebakaran masih disiasat oleh pihak berkuasa.

Anggaran kerugian akibat kejadian ini juga masih belum dapat ditentukan. – Bernama