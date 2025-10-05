Ujian DNA jalankan esok untuk tentukan identiti dua individu rentung

KEPALA BATAS: Ujian asid deoksiribonukleik (DNA) bagi menentukan identiti dua individu yang rentung selepas kereta dinaiki mereka terbakar akan dijalankan esok.

Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Anuar Abdul Rahman berkata ahli keluarga kedua-dua individu telah memaklumkan butiran mangsa di Unit Forensik Hospital Kepala Batas hari ini.

“Kita perlu tunggu ujian DNA esok bagi mengesahkan identiti mangsa sebelum mayat diserahkan kepada ahli keluarga,” katanya.

Beliau menyatakan proses bedah siasat telah selesai dan kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Anuar memberitahu kedua-dua mangsa merupakan warga tempatan dari Kedah berdasarkan keterangan ahli keluarga.

Salah seorang mangsa yang rentung dikenal pasti sebagai pemilik kereta Proton Saga BLM yang terbakar.

Media sebelumnya melaporkan identiti seorang mangsa sebagai Mohd Fitri Ahmad berusia 35 tahun.

Ayah mangsa Ahmad Lin @ Mustafa berusia 74 tahun telah hadir ke Unit Forensik HKB untuk maklumat lanjut.

Polis semalam memaklumkan identiti dua individu rentung masih belum dapat dikenal pasti selepas kejadian.

Kemalangan berlaku di Jalan Permatang Baru Sungai Lokan dengan kereta mengalami anggaran 80% kebakaran.

Kenderaan Proton Saga BLM dipercayai terbabas dan terbakar selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya. – Bernama