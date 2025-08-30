Wanita dan bayi perempuan maut dalam kemalangan di Lebuhraya Timur-Barat

KOTA BHARU: Seorang wanita dan bayi perempuan maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan melibatkan Perodua Alza dengan lori di Lebuhraya Timur-Barat, berhampiran sempadan Perak-Kelantan hari ini.

Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jeli Azhar Elmi Mustofar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kejadian pada 3.23 petang melalui sistem MERS999.

“Seorang wanita dalam lingkungan 40-an dan bayi perempuan berusia antara lapan hingga sembilan bulan meninggal dunia di lokasi.

“Pasukan bomba telah mengeluarkan mangsa tersepit sebelum diserahkan kepada polis dan Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut,“ katanya kepada Bernama hari ini.

Azhar Elmi berkata lima mangsa cedera dihantar ke Hospital Jeli untuk rawatan. – Bernama