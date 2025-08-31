Yayasan Belia Sedunia raikan 100 anak merdeka kelahiran 31 Ogos di Melaka

MELAKA: Yayasan Belia Sedunia (WYF) Malaysia meraikan 100 anak merdeka yang lahir pada 31 Ogos dari seluruh Melaka dalam suasana meriah termasuk memotong kek bersaiz gergasi.

Pengerusi WYF Datuk Ridhwan Mohd Ali berkata program yang dianjurkan kali kedua itu disertai peserta paling muda berusia setahun manakala paling tua berumur 67 tahun.

“Kita mencari, mengumpul dan meraikan anak kelahiran Melaka dalam suasana penuh istimewa berdasarkan tarikh lahir mereka yang sama dengan tarikh negara mencapai kemerdekaan.”

“Lebih menarik, kita dapat menyaksikan kepelbagaian generasi bersama-sama memotong kek sebagai simbolik sambutan hari lahir mereka,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Jadi Anak Merdeka.

Sambutan itu lebih bermakna dengan kehadiran Yang Dipertua Negeri Tun Mohd Ali Mohd Rustam dan Setiausaha Agung WYF Datuk Norsabrina Mohd Noor.

Ridhwan berkata sambutan juga lebih menarik apabila kanak-kanak yang diraikan mengenakan busana bertemakan Hari Kebangsaan.

Peserta paling berusia Rahimah Abu, 67, dari Semabok Dalam di sini, berkata dia teruja setiap kali ulang tahun hari lahirnya tiba kerana jatuh pada tarikh yang sangat istimewa buat Malaysia.

“Saya rasa seperti seluruh Malaysia menyambut hari lahir saya kerana 31 Ogos bukan sahaja cuti umum, tetapi banyak program menarik seperti perbarisan dan pertunjukan bunga api diadakan.”

“Rasa sangat meriah dan sudah tentu saya bersyukur setiap kali menyambut hari lahir. Saya sentiasa mendoakan supaya Malaysia terus aman dan makmur,” katanya. – Bernama