Stoking tertera kalimah Allah: Zahid minta semua pihak patuhi titah Agong

NIBONG TEBAL: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi (gambar) menasihati semua pihak agar mematuhi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan tidak berlebih-lebihan memberikan ulasan dalam isu berkaitan penjualan stoking yang tertera kalimah Allah.

Presiden UMNO itu menegaskan isu tersebut harus diselesaikan dengan sebaiknya supaya tidak timbul sebarang permasalahan, apatah lagi dikaitkan dengan sentimen 3R (agama, institusi diraja dan kaum) oleh segelintir pihak.

“Saya mematuhi titah Agong dan dalam keadaan ini, saya fikir jangan lagi bangkitkan perkara sensitif begini.

“Kita tahu bahawa ini satu pengajaran yang agak mahal. Banyak pihak yang merasakan bahawa permohonan maaf itu telah dibuat dan kita menganggap mereka tidak mengetahui dan mereka tidak ada tujuan pun,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Santunan Kasih Ramadan di Masjid Jamek Al-Amin Simpang Tiga di sini, hari ini.

Elaborating further, Ahmad Zahid also explained that investigations and visits by the manufacturer’s representatives found that the stockings in question were not produced by their factory, but rather were imported goods from China.

At the same time, he also hoped that the matter would be taken as a lesson and resolved as best as possible to prevent misinterpretation and manipulation by irresponsible parties.

Also present at the event were the Minister of Education and Member of Parliament for Nibong Tebal, Fadhlina Sidek, and Penang Chief Minister, Chow Kon Yeow.

Yesterday, Sultan Ibrahim expressed anger and disappointment regarding the issue of selling socks bearing the word “Allah” in a chain of convenience stores and wanted and end to such a thing from recurring.

Before that, convenience store chain KK Mart had apologised when socks bearing the name of Allah were found to be sold at its outlet in Bandar Sunway, and the incident went viral on social media. -Bernama