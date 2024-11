Radzi Jidin, Ronald Kiandee and Ahmad Faizal elected as Bersatu vice-presidents

PETALING JAYA: Putrajaya MP Datuk Dr Radzi Jidin and Beluran MP Datuk Seri Dr Ronald Kiandee defended their posts as Bersatu vice-president for the 2024-2027 term.

Bersatu Election Committee (JPP) chairman Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi said another vice-president post was won by Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu who was earlier the party’s deputy president.

The three defeated another three candidateas namely Selangor Bersatu deputy chief Mohd Rafiq Mohd Abdullah, Bersatu Information chief Datuk Razali Idris and Batu Kawan Bersatu head Aziss Zainal Abiddin.

“Radzi received 11,690 votes while Kiandee got 11,295 votes and Ahmad Faizal garnered 9,278 votes,” he told a media conference at Bersatu headquarters here today.

At the same time, Abdul Azim said 20 members of Bersatu Supreme Leadership Council (MPT) were elected from 80 contesting candidates.

Antara yang dipilih sebagai ahli MPT Bersatu adalah Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Datuk Rosol Wahid, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Datuk Wan Saifulruddin Wan Jan, Wan Ahmad Fahysal Wan Ahmad Kamal dan Dr Afif Bahardin.

Terdahulu, Abdul Azim mengisytiharkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih sebagai Presiden Bersatu manakala Datuk Seri Hamzah Zainudin sebagai Timbalan Presiden dengan kedua-duanya menang tanpa bertanding.

Selain itu, Datuk Mohd Suhaimi Abdullah dipilih sebagai Pengerusi Tetap Bersatu manakala Mohd Hanafiah Hamzah pula sebagai Timbalan Pengerusi Tetap.

Abdul Azim turut memaklumkan bahawa sebanyak 169 bahagian berjaya bersidang serta menjalankan pemilihan dan pengundian peringkat MPT dengan 74 bahagian telah menjalankan pemilihan manakala baki 95 bahagian lagi mencatatkan kemenangan tanpa bertanding bagi semua jawatan.

Pada masa yang sama, beliau berkata JPP telah menerima sebanyak 31 aduan dan bantahan dalam tempoh yang dibenarkan sepanjang persidangan bahagian berlangsung.

Abdul Azim berkata aduan dan bantahan yang diterima antara lain melibatkan peraturan persidangan, tatacara pemilihan, keabsahan perwakilan, prosedur pengeluaran kertas undi dan prosedur pengiraan undi.

Sementara itu, Radzi ketika ditemui selepas sidang media itu berkata amanat yang diberikan oleh Bersatu kepada beliau merupakan tanggungjawab besar, khususnya untuk bekerjasama dengan rakan-rakan dalam parti bagi menghadapi pilihan raya akan datang.

Apa yang lebih penting pada masa ini, katanya adalah memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuh parti agar terus dekat di hati rakyat.

“Bagi kami, apa yang penting ialah pemilihan ini telah berjalan dengan lancar dan teratur. Lebih penting lagi, kita perlu memandang ke hadapan, memperkukuhkan parti dan memastikan kita terus menjadi parti yang dekat di hati rakyat,” katanya.