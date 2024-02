BATC (Women): India are the champs

SHAH ALAM: The Indian women’s team created a sensation by clinching the Badminton Asia Team Championships (BATC) 2024 title after edging Thailand 3-2 in a fiercely contested final at the Setia City Convention Centre here today.

The country’s top women’s singles shuttler Pusarla V. Sindhu started the final in blistering form, only needing 39 minutes to overcome Supanida Katethong in 21-12 and 21-12.

However, the pair of Tressa Jolly-Gayatri Gopichand Pullela, who won the first set against Jongkolphan Kititharakul-Rawinda Prajongjai in 21-16, had to fight hard in their match that was dragged into the decider before giving India the second point with scores of 18-21 and 21-16.

Thailand’s second singles player Busanan Ongbamrungphan posed a threat to India’s solid position as the world No. 18 defeated Ashmita Chaliha 21-11 and 21-14 before India’s women’s doubles pair Priya Konjengbam-Shruti Mishra, were also defeated by the sibling pair of Benyapa Aimsaard-Nuntakarn Aimsaard in 11-21 and 9-21..

Meanwhile, the young player Anmol Kharb (ranked 472nd in the world) once again emerged as the hero for India, displaying a stunning performance to defeat Pornpicha Choeikeewong 21-14 and 21-9 to clinch the title.

Sementara itu, Anmol yang merupakan juara kebangsaan India 2023 berkata kemenangan itu turut dipengaruhi aura yang dibawa jurulatih pasukan India, Pullela Gopichand yang dianggap telah banyak menabur jasa dan bakti kepada mereka.

“Beliau umpama Bapa Badminton India ia merupakan perkara yang utama bagi saya. Jadi saya gembira beliau berada di belakang saya.

(Beraksi di BATC 2024) saya mendapat pengalaman bermakna kerana setiap orang adalah senior dan pemain dengan raking lebih tinggi jadi ia juga merupakan satu pencapaian,” katanya yang merasakan kemenangan di BATC sangat besar buatnya yang berumur 17 tahun ketika ini.

Anmol turut berkata kejayaan membenam dua pasukan handalan dunia iaitu China dan Jepun, masing-masing di peringkat kumpulan (14 Feb) dan separuh akhir semalam (17 Feb) telah memberi keyakinan tinggi kepada pasukan untuk berjuang sehingga tamat perlawanan.

Beliau yakin kejayaan itu pasti tular di negaranya sekali gus dapat mengukir senyuman bangga kepada peminat badminton India.

“Semalam juga viral di India dan orang-ramai berkata anda bermain dengan baik dan menewaskan pasukan ternama seperti Jepun dan China jadi perkara seperti hari ini akan ada sambutan besar-besaran di India,” katanya.

Gelaran berkenaan merupakan buat julung kalinya bagi pasukan wanita manakala pasukan badminton lelaki India sebelum ini pernah memenangi pingat gangsa masing-masing pada 2016 dan 2020.

Pasukan lelaki India bagaimanapun tersungkur 2-3 kepada Jepun di peringkat suku akhir BATC 2024. - Bernama