155 perjanjian ditandatangani dalam CAEXPO ke-22 di Nanning

NANNING: Seramai 155 perjanjian telah ditandatangani sempena Ekspo China-ASEAN (CAEXPO) ke-22 yang diadakan di bandar ini pada Khamis.

Perjanjian tersebut merangkumi 94 projek perindustrian, 44 projek “kecerdasan buatan (AI)+”, dan 17 projek ekonomi serta perdagangan antarabangsa.

Sebanyak 45 projek bernilai melebihi 1 bilion yuan (625 juta ringgit) turut dimeterai dalam majlis tersebut.

Projek bernilai tinggi itu meliputi pelbagai sektor termasuk tenaga baharu, kelengkapan bertaraf tinggi, dan pengelasan logam.

Sektor bioperubatan, aeroangkasa komersial, ekonomi altitud rendah, dan tekstil juga mendapat perhatian dalam perjanjian tersebut.

Tiga projek bernilai antara 5 bilion hingga 10 bilion yuan berjaya dimeterai dalam ekspo kali ini.

Dua projek bernilai melebihi 10 bilion yuan turut menjadi antara perjanjian terbesar yang ditandatangani.

Projek kerjasama ekonomi dan perdagangan antarabangsa melibatkan enam negara ASEAN termasuk Malaysia dan Indonesia.

Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kemboja juga terlibat dalam projek-projek kerjasama tersebut.

Sektor pengeluaran pintar hasil pertanian menjadi antara fokus utama dalam perjanjian antarabangsa.

Projek biofuel dan pemprosesan kertas turut dimasukkan dalam kerjasama ekonomi antara China dan negara-negara ASEAN.

Ekspo China-ASEAN terus menjadi platform penting untuk mengukuhkan hubungan ekonomi serantau.

Perjanjian yang dicapai dijangka memberikan impak positif kepada pembangunan ekonomi semua negara yang terlibat. – Bernama-CMG