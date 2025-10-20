22 cedera dalam insiden mercun meletup di Kulim

KULIM: Seramai 22 orang awam mengalami kecederaan termasuk seorang lelaki yang cedera parah di bahagian dahi dalam insiden letupan mercun di Paya Besar dekat sini.

Kejadian itu berlaku pada pukul 12.45 tengah malam tadi dan dikesan oleh anggota polis yang sedang membuat rondaan pencegahan jenayah.

Anggota tersebut menyedari kesesakan lalu lintas serta kehadiran orang ramai yang berkumpul di tepi jalan Paya Besar.

Pasukan bantuan segera dipanggil setelah anggota polis melihat keadaan tidak normal di lokasi kejadian.

Mangsa-mangsa cedera akibat terkena serpihan dan belerang daripada mercun yang meletup secara tiba-tiba.

Seorang mangsa lelaki mengalami luka sedalam lima sentimeter di bahagian dahinya yang memerlukan rawatan segera.

Mangsa-mangsa lain pula mengalami luka-luka kecil akibat terkena bahan letupan tersebut.

Dua buah ambulans telah dihantar ke lokasi untuk membawa semua mangsa ke Hospital Kulim untuk rawatan lanjut.

Keadaan lalu lintas kembali normal dan orang ramai bersurai setelah mangsa-mangsa dibawa ke hospital.

Polis masih menyiasat punca sebenar kejadian mercun meletup yang menyebabkan kecederaan tersebut. – Bernama