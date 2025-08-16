23 keluarga Ladang Sungai Kechil terima Rumah MutiaraKu percuma

NIBONG TEBAL: Kerajaan Pulau Pinang memberikan rumah gantian secara percuma di bawah projek Rumah MutiaraKu kepada 23 keluarga di Ladang Sungai Kechil.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow menyatakan setiap keluarga akan menerima rumah jenis C1 berkeluasan 750 kaki persegi dengan tiga bilik dan dua bilik air.

Projek ini turut merangkumi pembinaan semula tiga kuil di tapak asal bagi memenuhi keperluan penduduk.

Sebuah syarikat telah dipilih untuk membangunkan projek ini dengan syarat pelan kebenaran merancang diluluskan terlebih dahulu.

Chow menjangkakan pembinaan boleh dimulakan awal tahun depan sekiranya kelulusan diperoleh dalam tempoh terdekat.

Proses pengambilalihan tanah seluas 2.48 hektar telah selesai tahun lepas di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960.

Penyelesaian ini dicapai selepas persetujuan dengan pemilik hartanah bagi memastikan penduduk mendapat tempat tinggal kekal.

Secara keseluruhan, projek ini melibatkan pembinaan 85 unit rumah secara berfasa.

Keutamaan diberikan kepada penyiapan 23 unit untuk penduduk terlibat, manakala 62 unit lagi akan dibuka untuk jualan.

Penduduk tidak perlu berpindah sepanjang tempoh pembinaan kerana tanah yang mencukupi disediakan.

Mereka akan berpindah ke rumah baharu yang lebih tersusun sebaik projek siap kelak.

Seorang penduduk, V. Thangaraja, mengucapkan kegembiraan atas penyelesaian isu tanah yang membelenggu mereka hampir 10 tahun.

“Kami telah menetap di sini lebih 100 tahun sejak zaman datuk nenek, jadi risau jika terpaksa berpindah,“ katanya.

S. Naris, 36, turut bersyukur dengan keprihatinan kerajaan negeri yang membantu mereka mendapatkan rumah kekal.

Chow turut menyaksikan majlis penandatanganan perjanjian pembangunan bersama antara LPNPP dan Sierra Residences (M) Sdn Bhd.

Majlis tersebut turut diadakan penyerahan surat tawaran kepada pembeli projek Residensi Rambai Indah dan Harbour View Residence