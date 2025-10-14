350,967 pemegang LMM baharui lesen sejak pengenalan BUDI95

PUTRAJAYA: Seramai 350,967 pemegang Lesen Memandu Malaysia telah membaharui lesen mereka sejak pengenalan subsidi bersasar BUDI MADANI RON95 setakat 8 Oktober lalu.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata situasi itu mencatat peningkatan urus niaga harian Jabatan Pengangkutan Jalan sebanyak 38 peratus sejak pengumuman BUDI95 pada 22 September.

Beliau menyatakan peningkatan ini mencerminkan sambutan positif rakyat terhadap inisiatif subsidi bersasar kerajaan.

Loke turut merakamkan penghargaan kepada seluruh warga JPJ atas komitmen luar biasa mereka dalam memastikan proses pembaharuan lesen berjalan lancar.

Beliau memuji usaha JPJ memperluas akses perkhidmatan dengan membuka kaunter tambahan pada hari Jumaat dan Sabtu di Kedah, Kelantan dan Terengganu.

Langkah proaktif ini jelas memudahkan rakyat melaksanakan urusan tanpa menjejaskan jadual harian terutamanya bagi golongan bekerja.

Tiada sebarang aduan diterima JPJ setakat ini bagi urusan pembaharuan LMM meskipun terdapat peningkatan mendadak.

Loke berkata usaha menutup ruang rasuah telah diterjemahkan melalui pelaksanaan Strategi Pembanterasan Rasuah Nasional.

Sebanyak 86 peratus inisiatif di bawah Pelan Antirasuah Organisasi JPJ 2021-2025 telah berjaya dilaksanakan.

Usaha memperkukuh budaya kerja berintegriti turut diperkasakan melalui pensijilan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.

Pensijilan ini membuktikan bahawa JPJ berada di barisan hadapan dalam pelaksanaan sistem pengurusan antirasuah bertaraf antarabangsa.

Mengenai ikrar bebas rasuah, beliau berkata ia perlu diterjemahkan melalui tindakan dan amalan harian oleh setiap anggota JPJ.

Kejayaan pelbagai inisiatif seperti Ops Luxury dan Ops Khas Gempur Perdagangan menunjukkan integriti sebagai asas kepada keberkesanan pelaksanaan dasar jabatan.

Kementerian Pengangkutan dan JPJ kekal teguh dengan dasar sifar toleransi terhadap rasuah. – Bernama