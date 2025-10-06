624 hektar sawah di Kedah tenggelam banjir, rugi RM4.6 juta

PENDANG: Sebanyak 624 hektar tanaman padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Wilayah III di sini telah ditenggelami banjir berikutan hujan lebat Jumaat lepas.

Kejadian ini telah menyebabkan kerugian kira-kira RM4.6 juta kepada pesawah setempat.

Pengerusi MADA Datuk Dr Ismail Salleh menyatakan hampir keseluruhan tanaman yang sedang menunggu masa untuk dituai telah musnah akibat bencana tersebut.

Beliau menjelaskan anggaran kerugian adalah berdasarkan purata hasil lima tan padi bagi setiap hektar sawah yang terjejas.

“Kita tunggu arahan Jabatan Pertanian untuk mula buat bancian dan pampasan atau insurans bergantung kepada bancian yang dibuat,” katanya kepada pemberita selepas meninjau kawasan tanaman padi di Kampung Permatang Limau.

Ismail turut memaklumkan bahawa masalah banjir di kawasan itu akan dapat diatasi selepas projek rancangan tebatan banjir Sungai Anak Bukit dan Sungai Pendang siap kelak.

Beliau berkata projek tebatan banjir tersebut dijangka mampu menampung hingga 80 peratus aliran air dari kawasan hulu.

“Isu lain ialah purata turunan hujan di Kedah setahun adalah dalam 2,100 milimeter dan hingga Oktober kita telah terima hujan sebanyak 1,400 milimeter,” katanya.

Beberapa daerah di Kedah telah terjejas banjir sejak Jumaat lepas dengan keadaan masih belum pulih sepenuhnya.

Setakat pagi tadi seramai 164 orang daripada 51 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara di daerah ini.

Pusat pemindahan tersebut terletak di Sekolah Kebangsaan Langgar di Kota Setar dan Dewan Serbaguna di Pokok Sena. – Bernama