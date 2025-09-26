78 sekolah di Sabah terjejas banjir, Beaufort catat kes tertinggi

KOTA KINABALU: Seramai 78 sekolah di Sabah telah dikenal pasti terjejas akibat banjir yang melanda negeri itu baru-baru ini.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek memaklumkan bilangan itu merangkumi 68 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah.

Daerah Beaufort merekodkan jumlah sekolah terjejas tertinggi iaitu 35 buah sekolah.

Papar mencatatkan 20 sekolah terjejas diikuti oleh Penampang dengan enam sekolah.

Nabawan mencatat lima sekolah terjejas manakala Keningau, Sipitang dan Tenom masing-masing merekodkan tiga sekolah.

Tambunan mempunyai dua sekolah terjejas dan Kota Belud mencatat satu sekolah terjejas.

“Nilai keseluruhan kerosakan sedang diperhalusi dan kerja baik pulih akan segera dilaksanakan,” kata Fadhlina.

Beliau menekankan usaha itu bagi memastikan akses pendidikan terbaik serta kelancaran operasi persekolahan.

Kira-kira 50 peratus sekolah terjejas sudah siap dibersihkan setakat ini.

Kerja pembersihan pascabanjir sedang diteruskan dengan bantuan sukarelawan Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Tabung Pendidikan Negeri Sabah telah menyalurkan bantuan kewangan kepada 50 sekolah terjejas.

Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin kecemasan sebanyak RM300 juga disalurkan kepada setiap murid yang layak.

Insurans takaful turut diberikan kepada mangsa yang terkorban akibat tanah runtuh.

Yayasan Didik Negara menyumbang kelengkapan sekolah kepada institusi yang terkesan.

Dalam perkembangan lain, kementerian akan mengemukakan permohonan di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 bagi pembinaan blok asrama baharu di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya.

“Sebagai langkah jangka pendek, IPGM akan menyewa premis berhampiran untuk dewan kuliah,” ujarnya.

Beberapa bangunan lain turut dikenal pasti bagi menggantikan kelas dan bilik kuliah di blok yang terkesan.

Kementerian telah mengarahkan pengosongan segera bangunan kuarters berhampiran lokasi tanah runtuh di institut berkenaan pada 18 September lepas. – Bernama