Agong kurnia watikah pelantikan tujuh duta Malaysia ke luar negara

KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada tujuh ketua perwakilan Malaysia ke luar negara dalam satu istiadat di Istana Negara.

Seri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan ketua perwakilan asing yang baharu ke Malaysia dalam majlis yang sama.

Tujuh ketua perwakilan Malaysia yang menerima watikah tersebut termasuk Duta Besar Malaysia ke Thailand Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah.

Turut menerima watikah pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Syed Mohamad Bakri Syed Abdul Rahman.

Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Afrika Selatan Datuk Yubazlan Yusof juga antara penerima watikah pelantikan.

Duta Besar Malaysia ke Brazil Datuk Mohammad Ali Selamat turut menerima watikah daripada Seri Paduka Baginda.

Mohamad Razdan Jamil sebagai Duta Besar Malaysia ke Jerman turut menerima watikah pelantikan.

Haznah Md Hashim selaku Duta Besar Malaysia ke Sepanyol turut menerima watikah tersebut.

Datuk Azri Mat Yacob sebagai Duta Besar Malaysia ke Poland melengkapkan senarai penerima watikah.

Seri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan tujuh ketua perwakilan asing baharu ke Malaysia.

Duta Besar Mesir Karim Mohamed Elsadat Abdelkarim Abdelkhalek antara ketua perwakilan asing yang menyerahkan watikah.

Duta Besar Jerman Silke Riecken-Daerr turut menyerahkan watikah pelantikan kepada Yang di-Pertuan Agong.

Duta Besar Brazil Daniella Ortega de Paiva Menezes juga menyerahkan watikah pelantikan.

Duta Besar Austria Gerhad Eisl turut hadir menyerahkan watikah pelantikan.

Duta Besar Ukraine Hennadii Nadolenko turut menyerahkan watikah pelantikan kepada Seri Paduka Baginda.

Duta Besar Norway Marianne Fosland turut menghadiri istiadat penyerahan watikah.

Duta Besar Itali Raffaele Langella melengkapkan senarai ketua perwakilan asing yang menyerahkan watikah.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan turut berangkat menghadiri istiadat berkenaan.

Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Sri Amran Mohd Zin turut hadir dalam majlis tersebut.

Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Tan Sri Dr Azmi Rohani turut berangkat dalam istiadat bersejarah ini. – Bernama