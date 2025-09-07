Anggota polis cedera di muka ketika cuba leraikan pergaduhan hospital

SUNGAI BULOH: Seorang anggota polis mengalami kecederaan di bahagian muka ketika cuba meleraikan pergaduhan antara dua kumpulan di Hospital Sungai Buloh awal pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Mohd Hafiz Muhammad Nor menyatakan pihaknya menerima panggilan pada jam 2.10 pagi mengenai pergaduhan di wad kecemasan hospital tersebut.

Beliau menjelaskan anggota yang bertugas di pondok polis hospital telah bergerak awal untuk mengawal keadaan sebelum ketibaan pasukan peronda.

Sebaik pasukan peronda tiba, mereka mendapati anggota berkenaan telah dipukul oleh seorang lelaki berusia lingkungan 40 tahun.

Berdasarkan maklumat awal, anggota tersebut cuba meleraikan pergaduhan antara sekumpulan lelaki dan wanita di hospital.

Suspek telah bertindak agresif dengan menyerang anggota polis sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian muka.

Cubaan polis untuk menahan suspek turut dihalang dan diganggu sehingga menyebabkan berlakunya pergelutan.

Lelaki itu akhirnya berjaya ditahan dengan bantuan orang ramai yang berada di lokasi kejadian.

Suspek kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh untuk siasatan lanjut.

Suspek telah direman selama empat hari bagi membantu siasatan kes tersebut.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang membabitkan halangan kepada pegawai awam.

Siasatan juga dijalankan di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan untuk serangan terhadap pegawai awam.

Tambahan lagi, kes turut disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. – Bernama