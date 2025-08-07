Anggota polis maut dirempuh penjenayah pecah rumah di Alor Setar

ALOR SETAR: Seorang anggota polis berpangkat Koperal maut selepas dirempuh kenderaan penjenayah yang sedang melakukan jenayah pecah rumah di Taman Golf.

Ketua Polis Kedah CP Adzli Abu Shah berkata mangsa berusia 35 tahun itu maut di tempat kejadian.

Kenderaan utiliti sukan jenis Lexus yang dinaiki empat suspek merempuh mangsa yang baru turun dari kereta.

“Pada 3.30 petang, polis menerima maklumat awam berhubung aktiviti jenayah pecah rumah,” kata Adzli.

Sepasukan lima pegawai Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kedah tiba di lokasi dengan dua kenderaan.

Mangsa yang keluar dari kereta terus dirempuh suspek yang cuba melarikan diri.

Mangsa cedera parah di bahagian kepala dan badan sebelum meninggal dunia di tempat kejadian.

Seorang suspek berjaya ditahan manakala tiga lagi melarikan diri dengan kenderaan tersebut.

Tiga suspek itu kemudian diberkas di Kepala Batas selepas terlibat dalam kemalangan.

“Mereka turut melarikan sebuah kereta yang dinaiki sepasang suami isteri warga emas,” jelas Adzli.

Suspek menarik keluar pemandu lelaki dan membawa isteri mangsa yang berada di bahagian penumpang.

Kereta yang dilarikan suspek terlibat dalam kemalangan sebelum polis berjaya menahan mereka.

Kesemua suspek berusia 24 hingga 26 tahun akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 457.

Suspek utama berusia 26 tahun mempunyai 77 rekod jenayah lampau termasuk pecah rumah dan curi kereta.

Tiga lagi suspek dipercayai dari selatan tanah air dan turut mempunyai rekod jenayah.

Polis akan memohon reman esok dan bekerjasama dengan Kontinjen Johor untuk siasatan lanjut.

“Kita perlu faham sebab mereka berada di kawasan ini,” kata Adzli.

Jenazah arwah Koperal Mohd Hafizul Izham Mazlan masih di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah.

Arwah berkhidmat selama 15 tahun dan berasal dari Setiu, Terengganu.

Beliau meninggalkan seorang isteri dan tiga anak lelaki berusia empat, sembilan dan 11 tahun.

Lokasi pengebumian arwah masih belum dipastikan dan perkembangan akan dimaklumkan kemudian. – Bernama