Angka kematian ribut Bualoi di Filipina meningkat kepada 19

ANKARA: Angka kematian akibat Ribut Tropika Bualoi di Filipina meningkat kepada 19 orang dengan lebih dua juta orang terjejas di pelbagai wilayah.

Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan (NDRRMC) mengesahkan 19 kematian dan 18 kecederaan akibat siklon tropika itu.

Pihak berkuasa melaporkan lebih dua juta orang terjejas dengan seramai 407,914 orang telah dipindahkan ke tempat selamat setakat ini.

Kira-kira 32 bandar dan kawasan perbandaran telah diisytiharkan berada dalam keadaan bencana akibat ribut tersebut.

Angin kencang turut menjejaskan bekalan elektrik di 143 bandar dan kawasan perbandaran di seluruh Filipina.

Hujan lebat, angin kencang dan banjir telah merosakkan lebih 5,200 buah rumah penduduk.

Seramai 7,678 penumpang terkandas di pelabuhan akibat keadaan laut yang bergelora dan tidak selamat untuk belayar.

Pada Jumaat, Bualoi membawa hujan lebat dan angin kencang ke kawasan tengah Filipina dan selatan Luzon.

Ribut ini menimbulkan ancaman tambahan kepada penduduk di Bulacan yang masih bergelut dengan kesan banjir sebelumnya.

Bualoi merupakan ribut kedua yang melanda selepas Taufan Super Ragasa yang menyebabkan lebih 20 kematian di Taiwan dan Filipina. – Bernama, Anadolu