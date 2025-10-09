Anwar gesa semua pihak wujudkan keamanan berkekalan di Gaza

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak berkaitan agar merebut peluang ke arah mewujudkan keamanan yang menyeluruh dan berkekalan di Gaza.

Beliau menyatakan perkembangan itu memberikan sinar harapan selepas berbulan-bulan penderitaan dan kemusnahan yang tidak tertanggung di wilayah berkenaan.

Anwar mengalu-alukan laporan mengenai kemajuan dalam rundingan gencatan senjata di Gaza.

“Setiap usaha bagi menamatkan keganasan dan melindungi nyawa orang tidak berdosa mesti dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan segera,“ katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini.

Beliau turut menegaskan semula solidariti penuh Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin dalam menuntut keadilan, maruah dan penubuhan negara sendiri.

Media hari ini melaporkan bahawa kumpulan Palestin, Hamas, bersetuju dengan fasa pertama pelan gencatan senjata Gaza yang dicadangkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

Laporan itu juga menyebut penghargaan terhadap usaha yang turut digerakkan oleh Türkiye, Qatar dan Mesir. – Bernama