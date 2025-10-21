Anwar, Trump bincang perdagangan, Gaza dalam sidang kemuncak ASEAN

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

Pertemuan itu akan membincangkan isu dua hala dan global utama termasuk perdagangan, pelaburan serta krisis di Gaza.

Anwar berkata pertemuan itu memberi peluang untuk memperkukuh hubungan Malaysia-Amerika Syarikat.

“Kami telah berhubung melalui telefon sebanyak dua kali,“ katanya semasa Forum Ilmu PNB 2025.

“Beliau sangat mesra, menyokong dan mendengar dengan baik.”

Perdana Menteri berkata beliau akan mempertahankan kepentingan Malaysia dalam perdagangan dan pelaburan.

Beliau juga akan menyuarakan pandangan mengenai isu yang baik untuk Malaysia, Amerika Syarikat dan dunia.

“Termasuk isu berkaitan Gaza,“ tegas Anwar.

“Saya menghargai usaha beliau walaupun ada pandangan berbeza.”

Beliau mengiktiraf peranan Trump dalam menghentikan pengeboman di Gaza.

“Cabaran kita kini ialah memastikan keamanan dan keadilan dapat ditegakkan.”

Hak dan aspirasi sah rakyat Palestin perlu dihormati menurutnya.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata hubungan Malaysia-Amerika Syarikat kekal kukuh.

Perbezaan dasar tidak menjejaskan hubungan ekonomi dan diplomatik yang mendalam.

Malaysia terus mengamalkan dasar luar yang seimbang dan berprinsip.

“Kita rapat dengan China dan teguh di rantau ini,“ jelasnya.

“Pada masa sama mengekalkan hubungan tradisional dengan Amerika Syarikat.”

Sebagai negara dagang, Malaysia memperluas hubungan dengan Eropah, Asia dan Amerika.

Hubungan juga diperluas ke Amerika Latin dan Afrika Selatan.

Sidang kemuncak itu akan menerima kehadiran Presiden Brazil dan Presiden Afrika Selata.

Ini kali pertama dalam rangka kerja ASEAN menurut Anwar.

Malaysia melihat sidang kemuncak sebagai peluang memperkukuh kerjasama global.

ASEAN terus berperanan sebagai platform dialog dan kolaborasi antara ekonomi utama dunia.

Presiden Amerika Syarikat memaklumkan lawatan ke Malaysia, Jepun dan Korea Selatan.

Beliau juga menyatakan hasrat mengekalkan hubungan baik dengan China.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 bertemakan “Keterangkuman dan Kemampanan”.

Ia berlangsung di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober.

Penyertaan melibatkan pemimpin tertinggi 10 negara anggota ASEAN.

Rakan dialog utama termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun dan India turut serta. – Bernama