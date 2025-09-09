ASEAN langkah fasa baharu pembinaan komuniti dengan hala tuju tersusun

MELAKA: ASEAN sedang melangkah ke fasa baharu dalam agenda pembinaan komuniti dengan hala tuju yang lebih tersusun serta berwawasan tinggi dalam usaha membanteras jenayah rentas negara.

Setiausaha Agung Dr Kao Kim Hourn menyatakan bahawa Kepengerusian Malaysia dengan bertemakan “Keterangkuman dan Kemampanan” telah merekodkan pelbagai kejayaan penting.

Beliau menekankan kejayaan ASEAN 2045 iaitu pelan hala tuju yang dilancarkan pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 pada Mei lepas sebagai pencapaian utama.

Perkembangan ini menunjukkan komitmen ASEAN dalam memupuk keterangkuman dan integrasi serantau melalui Visi Komuniti ASEAN 2045 dan empat pelan strategik yang komprehensif.

Pelan strategik tersebut merangkumi aspek keselamatan politik, ekonomi, komuniti sosiobudaya serta keterhubungan ASEAN untuk masa depan yang lebih mampan.

Dr Kao menyampaikan ucapan alu-aluan beliau pada Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan dan mesyuarat berkaitan di Melaka.

Antara perkembangan utama yang dibincangkan ialah pengumuman penyertaan Timor-Leste sebagai negara anggota ke-11 pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 bulan depan.

Penyertaan ini mencerminkan komitmen blok serantau terhadap prinsip keterangkuman dan integrasi serantau yang menjadi teras pembentukan komuniti ASEAN.

Dr Kao turut menyatakan harapan terhadap rundingan bersama ASEAN Campur Tiga yang akan datang bagi memperkukuh kerjasama serantau.

Beliau menegaskan bahawa kerjasama ini amat penting dalam memperkukuh usaha penguatkuasaan undang-undang serta menyelaraskan pendekatan serantau dan antarabangsa terhadap cabaran bersama.

Dr Kao mengingatkan bahawa jenayah antarabangsa tidak terbatas oleh sempadan negara dan memerlukan tindakan kolektif yang bersepadu.

ASEAN mengulangi komitmen untuk menerima Timor-Leste sebagai anggota ke-11 pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober ini.

Kemajuan ASEAN dalam mengukuhkan perdagangan serantau turut diketengahkan melalui penambahbaikan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN dan perluasan kerjasama ekonomi dengan rakan luar.

Inisiatif ini bertujuan memperkukuh pertumbuhan mampan dan transformasi digital di seluruh rantau Asia Tenggara.

Bagaimanapun, Dr Kao turut mengingatkan bahawa peluang integrasi dan pendigitalan turut membawa bersama risiko baharu yang perlu ditangani.

Beliau memberi amaran bahawa rangkaian jenayah semakin mengeksploitasi ekonomi terbuka, sempadan yang longgar dan teknologi baharu untuk mempelbagaikan kegiatan haram.

Kegiatan jenayah tersebut merangkumi pelbagai bentuk daripada pemerdagangan manusia dan jenayah siber hinggalah kepada pengubahan wang haram serta kesalahan alam sekitar.

Ancaman sebegini menjejaskan kestabilan ekonomi, melemahkan institusi dan menghakis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan.

Dr Kao menyatakan kebimbangan khusus terhadap kesan jenayah rentas negara terhadap komuniti yang paling terdedah dan memerlukan perlindungan.

Beliau berharap komitmen serantau ini dapat diterjemahkan kepada bentuk kerjasama konkrit, tindakan selaras serta hasil nyata yang memberi manfaat kepada semua negara anggota.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merasmikan AMMTC ke-19 dan mesyuarat berkaitan dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Awang Alik Jeman serta pegawai kementerian dan agensi di bawah KDN.

Mesyuarat AMMTC ke-19 dan mesyuarat berkaitan berlangsung dari 8 hingga 12 September ini bersempena dengan Kepengerusian ASEAN 2025.

Tema “Keterangkuman dan Kemampanan” mencerminkan komitmen Malaysia untuk membina komuniti ASEAN yang lebih selamat dan makmur untuk semua. – Bernama