ASEAN perlu manfaatkan AI generatif dan perkongsian data perangi jenayah rentas sempadan

MELAKA: ASEAN perlu memanfaatkan kecerdasan buatan generatif dan memperkukuh perkongsian data dalam usaha membanteras jenayah rentas sempadan.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan gangguan global dan kemunculan teknologi baharu mengubah maksud keselamatan dengan pantas.

Beliau berkata penjenayah mengeksploitasi platform digital, mata wang kripto dan AI bagi memperluas operasi mereka merentasi sempadan.

Saifuddin menegaskan teknologi AI generatif menjadi pemangkin untuk mencapai matlamat keselamatan serantau.

Beliau menekankan teknologi ini hanya berkesan jika mempunyai data yang tepat dan mencukupi.

Perkongsian data menjadi keutamaan sekiranya ASEAN mahu bekerjasama menghentikan jenayah rentas sempadan.

Beliau menyampaikan ucapan alu-aluan pada Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan ke-19 dan mesyuarat berkaitan di Melaka.

Saifuddin berkata perbincangan mengenai keselamatan masa depan ASEAN perlu merangkumi isu sensitif tetapi penting.

Pemudahcaraaan perkongsian data rentas sempadan merupakan antara isu kritikal yang perlu ditangani.

Beliau merujuk kajian McKinsey pada Januari 2025 mengenai kesediaan tenaga kerja menerima integrasi AI.

Kepimpinan perlu tampil menerajui perubahan teknologi dalam memerangi jenayah rentas sempadan.

Saifuddin turut menggariskan empat keutamaan ASEAN dalam memerangi jenayah rentas sempadan.

Keutamaan pertama ialah memperkukuh usaha memerangi penyeludupan migran dan pemerdagangan manusia.

Keutamaan kedua menubuhkan Mesyuarat Persediaan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Jenayah Rentas Sempadan Kumpulan Kerja mengenai Pengubahan Wang Haram.

Keutamaan ketiga memuktamadkan Program Kerja SOMTC 2026-2028 untuk kerjasama keselamatan serantau.

Keutamaan keempat merangka Pelan Tindakan ASEAN Memerangi Jenayah Rentas Sempadan 2026-2035.

Beliau berkata perpaduan ASEAN perlu disertai dengan keberanian untuk menghadapi ancaman baharu.

Sistem lama perlu dikemas kini dengan keputusan berani bagi melindungi maruah serta keselamatan penduduk rantau ini.

ASEAN mempunyai tanggungjawab melindungi keselamatan 680 juta penduduk di rantau ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan pembukaan Mesyuarat AMMTC ke-19 dan mesyuarat berkaitan.

Mesyuarat turut dihadiri Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Awang Alik Jeman serta pegawai kanan kementerian dan agensi berkaitan.

Mesyuarat berlangsung dari 8 hingga 12 September dengan menjadikan Melaka sebagai hab serantau.

Perbincangan tertumpu kepada kerjasama keselamatan dan pencegahan jenayah rentas sempadan.

AMMTC ke-19 berlangsung bersempena Pengerusi ASEAN 2025 oleh Malaysia dengan tema keterangkuman dan kemampanan.

Tema ini mencerminkan komitmen negara membina komuniti ASEAN yang lebih selamat serta makmur. – Bernama