Balu kru penggambaran ingati arwah Ahmad Afiq sebagai pendiam dan penyayang

KUCHING: Allahyarham Ahmad Afiq Mohd Salleh dikenali sebagai seorang yang baik, pendiam, dan sangat disenangi oleh semua rakan-rakannya.

Balu mangsa, Nalisa M. Halim, 42, berkata suaminya meninggalkan empat orang anak yang berusia antara empat hingga 14 tahun.

Jenazah Ahmad Afiq selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang pada jam 11.40 malam tadi dengan kehadiran keluarga serta kenalan rapat.

Nalisa menerima panggilan daripada pihak produksi pada pukul 1.30 tengah hari semasa beliau berada di tempat kerja di Kuala Lumpur.

“Pada mulanya saya tidak dapat terima...saya cuba mencari jawapan kerana ada yang mengatakan sebahagian kru kritikal dan ada yang sedang dirawat,” katanya selepas majlis pengebumian.

Anak-anak Allahyarham mewarisi minat dalam bidang seni tetapi arwah lebih menggemari mereka tidak mengikuti kerjaya perfileman.

Beliau merakamkan penghargaan kepada Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia (PROFIMA) dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) atas bantuan mereka.

Nalisa berharap keluarganya dapat menziarahi kubur arwah di Kuching sekurang-kurangnya sekali setahun walaupun mereka menetap di Kuala Lumpur.

FINAS membantu urusan perjalanan keluarga kedua-dua mangsa dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching ke Hospital Sri Aman.

Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Datuk Azmir Saifuddin Mutalib dimaklumkan mengenai tragedi itu oleh PROFIMA.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menzahirkan ucapan takziah melalui hantaran Facebook atas pemergian Ahmad Afiq dan Jaya Ganesh Janarthana.

Jenazah Jaya Ganesh akan diterbangkan ke Kuala Lumpur untuk urusan pengebumian pada keesokan harinya.

Kemalangan di Lebuhraya Pan Borneo berhampiran Klinik Skrang, Betong berlaku pada kira-kira jam 12.07 tengah hari semalam.

Van yang dinaiki mangsa dilanggar oleh sebuah kenderaan pacuan empat roda dalam kejadian itu.

Tragedi tersebut meragut dua nyawa dan mencederakan 11 orang yang lain. – Bernama