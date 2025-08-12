Bangladesh galak lebih pelaburan dari Malaysia untuk ekonomi mampan

PUTRAJAYA: Bangladesh berhasrat menarik lebih banyak pelaburan dari Malaysia bagi mengukuhkan ekonomi dan membina masa depan mampan.

Ketua Penasihat Bangladesh Dr Muhammad Yunus menyatakan negara itu menawarkan peluang besar dengan sokongan sumber manusia dan teknologi yang kukuh.

“Malaysia sahabat baik dan kami mencari pelaburan dari sini...itu yang kami bincangkan,“ katanya dalam sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Yunus menekankan kerjasama erat dalam kewangan dan pelaburan mampu mewujudkan ekonomi berpertumbuhan tinggi di Bangladesh.

Beliau terkenal sebagai penerima Hadiah Nobel Keamanan atas sumbangan dalam bidang mikrokredit untuk atasi kemiskinan.

Anwar memuji Yunus sebagai sahabat Malaysia yang berjaya tingkatkan keamanan dan hubungan dua hala Bangladesh.

Kerjasama sedia ada merangkumi sektor tenaga melalui Petronas, telekomunikasi dengan Axiata serta penyelidikan halal dan STEM.

Lapan MoU ditandatangani hari ini meliputi kerjasama pertahanan, tenaga, pendidikan tinggi dan pembangunan halal.

MoU Pertahanan ditandatangani Menteri Pertahanan Malaysia dan Penasihat Hal Ehwal Luar Bangladesh.

Perjanjian bekalan LNG dan petroleum pula dimeterai Menteri Kewangan II Malaysia dengan penasihat tenaga Bangladesh.

Perdagangan dua hala 2024 catat RM13.35 bilion, meningkat 5.1 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Bangladesh kekal sebagai rakan dagang kedua terbesar Malaysia di Asia Selatan dengan eksport utama produk petroleum dan minyak sawit. - Bernama