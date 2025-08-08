Bekas ahli Parlimen Sabak Bernam meninggal dunia di PPUM

SHAH ALAM: Bekas Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Mat Yasir Ikhsan, 78, meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) pada jam 3 pagi tadi akibat sakit tua.

Perkara itu disahkan anak lelakinya, Azwan Mat Yasir, 45, menerusi hantaran di laman Facebook.

Beliau memaklumkan jenazah bapanya akan diurus dan disolatkan di Surau Raudhah Al Muttaqin, Seksyen 4 sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 selepas solat asar.

“Mohon doa dari jiran dan sahabat untuk arwah. Semoga perjalanannya ke alam barzakh diberkati,“ katanya menerusi hantaran itu.

Mat Yasir merupakan bekas wakil rakyat Barisan Nasional (BN) di kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sungai Air Tawar antara 1999 hingga 2004.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli parlimen Sabak Bernam dari 2004 hingga 2008.

Kematian beliau merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat Sabak Bernam. - Bernama