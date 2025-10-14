Bekas Presiden Perancis Sarkozy mula hukuman penjara 21 Oktober

PARIS: Bekas Presiden Perancis Nicolas Sarkozy akan memulakan hukuman penjaranya pada 21 Oktober ini.

Keputusan ini mengikuti sabitan kes yang melibatkan dakwaan pembiayaan Libya untuk kempen pilihan raya presidennya pada tahun 2007.

Sarkozy telah menerima maklumat mengenai syarat penahanannya daripada Pejabat Pendakwa Kewangan Negara.

Butiran mengenai penempatan penjara beliau tidak akan didedahkan kepada orang ramai atas sebab keselamatan dan kerahsiaan.

Sumber rapat menjangkakan Sarkozy akan menjalani hukumannya di Penjara La Santé di Paris.

Pasukan pembelaannya berhak memfailkan permohonan pembebasan sejurus selepas penahanan bermula.

Mahkamah Rayuan mempunyai tempoh dua bulan untuk membuat keputusan mengenai sebarang permohonan pembebasan.

Mahkamah Jenayah Paris telah menjatuhkan hukuman penjara lima tahun ke atas Sarkozy pada 25 September lalu.

Sabitan tersebut adalah untuk konspirasi jenayah berkaitan pembiayaan kempen pilihan rayanya pada 2007.

Sarkozy telah mengemukakan rayuan terhadap keputusan mahkamah tersebut.

Namun mahkamah memerintahkan hukuman itu dilaksanakan serta-merta atas alasan keseriusan kesalahan yang luar biasa.

Beliau akan menjadi bekas presiden Perancis pertama dalam sejarah moden yang menjalani hukuman penjara. – Bernama-Xinhua