Belanjawan 2026 akan disesuaikan dengan keutamaan ekonomi negeri

MELAKA: Penyediaan Belanjawan Negara 2026 akan disesuaikan dengan keutamaan ekonomi setiap negeri dan bukan hanya ditentukan di peringkat kementerian.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan lancar tanpa mengabaikan keperluan rakyat.

Beliau menekankan keperluan untuk menangani kos sara hidup sebagai sebahagian daripada agenda pembangunan negara.

“Setiap negeri ada kekuatan tersendiri,” katanya pada sesi libat urus Belanjawan 2026 bersama Pemain Industri Pelancongan dan Pembuatan.

Anwar memberi contoh Melaka yang menumpukan kepada sektor pelancongan dan pembuatan kerana prestasi negeri itu sangat memberangsangkan.

Beliau berkata keresahan rakyat akibat kos sara hidup perlu diambil kira memandangkan terdapat jurang antara golongan elit dan bawahan.

“Pengukuhan ekonomi itu tidak boleh diiktiraf dengan teori ekonomi tradisional, tetapi perlu dikaitkan dengan keperluan dan kebijaksanaan,” katanya.

Anwar menegaskan bahawa masyarakat perlu dapat berkembang dengan jalan yang munasabah, ringan dan tidak membebankan rakyat.

Sesi libat urus tersebut diadakan di Banda Hilir dan disertai kira-kira 150 pemain industri pelancongan dan pembuatan.

Turut hadir Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ab Rauf Yusoh dan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar) Kementerian Kewangan Datuk Zamzuri Abdul Aziz juga hadir dalam sesi tersebut. – Bernama