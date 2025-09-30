Belanjawan 2026 gabung elemen utama RMK13 dan Ekonomi MADANI

KUALA LUMPUR: Belanjawan 2026 akan menggabungkan elemen utama Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK-13) yang menetapkan keutamaan negara.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata belanjawan itu akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Oktober depan.

Belanjawan 2026 merupakan belanjawan pertama di bawah RMK-13 dan akan seiring dengan kedua-dua rancangan dan rangka kerja Ekonomi MADANI.

“Kita mesti melakukan pembaharuan untuk mengukuhkan perumahan, pendidikan dan kesihatan,” katanya kepada pemberita selepas melancarkan Minggu Ekonomi Dan Kewangan Awam (MEKA) 2025.

Beliau menambah terdapat banyak agenda lain yang sedang diusahakan untuk Belanjawan 2026.

“Belanjawan 2026 akan menggabungkan elemen ini untuk memacu pembangunan Malaysia,” jelasnya. – Bernama