IATA harap Belanjawan 2026 perkukuh industri penerbangan Malaysia

KUALA LUMPUR: Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA) mengharapkan Belanjawan 2026 akan mengemukakan langkah untuk memperkukuh industri penerbangan Malaysia.

Naib Presiden Serantau IATA (Asia Pasifik) Sheldon Hee menekankan peranan penerbangan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi negara dan sektor pelancongan.

Dasar yang dipertimbangkan perlu menganalisis dan mengelakkan sebarang kesan negatif ke atas syarikat penerbangan serta penumpang.

Beliau menegaskan industri ini menyumbang sebanyak 14.4 bilion dolar AS (lebih kurang 68.1 bilion ringgit) kepada ekonomi Malaysia setiap tahun.

Industri penerbangan juga menyokong lebih 650,000 pekerjaan termasuk 100,000 yang bekerja secara langsung dalam sektor tersebut.

Kedudukan kukuh Malaysia sebagai hab perjalanan antarabangsa bergantung kepada dasar yang membolehkan kecekapan dan daya saing.

Kos operasi yang lebih tinggi boleh memberi kesan kepada syarikat penerbangan, penumpang dan hubungan Malaysia dengan dunia.

Mengenai kelestarian, penghantaran bahan api penerbangan lestari (SAF) campuran tempatan pertama oleh Petronas merupakan perkembangan yang dialu-alukan.

IATA berhubung dengan kerajaan mengenai rancangan untuk memperkenalkan dasar SAF yang kukuh pada 2027.

Persatuan itu mengemukakan enam cadangan dasar untuk pertimbangan dalam Belanjawan 2026.

Cadangan pertama ialah memastikan dasar yang stabil, boleh diramalkan dan menyokong tenaga boleh baharu serta pengeluaran bahan api.

Cadangan kedua mencadangkan dasar yang cukup fleksibel bagi menangani kesan sampingan yang tidak dijangka.

Cadangan ketiga meminta ketelusan harga bahan api penerbangan lestari.

Cadangan keempat ialah memberikan kepastian kepada syarikat penerbangan untuk menuntut manfaat alam sekitar daripada SAF.

Cadangan kelima menggesa pengelakan mandat SAF sebagai langkah bersendirian tanpa insentif untuk merapatkan jurang harga.

Cadangan terakhir menggesa pengiktirafan metodologi perakaunan dan pelaporan SAF global.

Penerbangan di Asia Pasifik dijangka menjadi segmen yang paling pesat berkembang dalam 20 tahun akan datang.

Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan ini jika dasar yang tepat dilaksanakan.

Insentif untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti seperti pendigitalan proses lapangan terbang akan memberikan manfaat yang besar.

ONE ID digunakan untuk mempermudah perjalanan penumpang dengan proses tanpa dokumen berdasarkan pengurusan identiti dan pengecaman biometrik.

ONE Record merupakan standard perkongsian data yang menyediakan pandangan tunggal terhadap penghantaran kargo.

Insentif latihan diperlukan bagi memastikan Malaysia membangunkan tenaga kerja mahir yang diperlukan.

Penerbangan bukan sahaja mewujudkan pekerjaan secara langsung, malah turut menyokong aktiviti ekonomi yang lebih luas.

Setiap penerbangan yang menghubungkan Malaysia dengan dunia menyumbang kepada peluang ekonomi.

Memastikan kelestarian dan daya saing sektor penerbangan akan membawa manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.

IATA tetap bersedia untuk berkongsi pandangan industri dan bekerjasama dengan pihak kerajaan.

Belanjawan 2026 akan dibentangkan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 10 Oktober. – Bernama