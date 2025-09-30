Jemputan Trump ke Sidang Kemuncak ASEAN berdasarkan politik antarabangsa

PUTRAJAYA: Keputusan menjemput Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dibuat berdasarkan pertimbangan dalam konteks politik antarabangsa.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kehadiran Trump wajar dijadikan medium bagi Malaysia untuk menyatakan pendirian secara terus berhubung isu Palestin.

Beliau menegaskan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini membawa pendirian konsensus sepuluh negara anggota.

Saifuddin Nasution berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa suara konsensus negara-negara ASEAN pada sidang kemuncak tersebut.

“Perdana Menteri mewakili Pengerusi ASEAN yang mengetuai satu rantau dengan 680 juta penduduk yang ekonominya besar dan teguh.”

Beliau menambah Anwar boleh bercakap sebagai suara ASEAN di hadapan pemimpin dunia termasuk dari Amerika Syarikat, China, India, Rusia dan Brazil.

Sebelum ini, Perdana Menteri telah menempelak pihak yang mempertikai jemputan kepada Trump untuk menghadiri sidang kemuncak berkenaan.

Anwar berkata Malaysia akan menggunakan platform diplomasi itu untuk terus menyuarakan isu Palestin dengan tegas.

Beliau menekankan pendekatan berstrategi dalam mempertahankan kebenaran mengenai isu Palestin.

Selain Trump, beberapa pemimpin dunia dari Asia, Eropah, Kanada, Afrika dan Amerika Latin dijangka menghadiri sidang kemuncak tersebut.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 akan berlangsung di Kuala Lumpur bulan depan. – Bernama