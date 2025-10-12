Belanjawan 2026 peruntuk RM350 juta perkasa NADI, e-usahawan

KULAI: Peruntukan RM350 juta dalam Belanjawan 2026 dijangka memperkasakan peranan Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) dalam program pembangunan e-usahawan dan memperluas fungsi pusat tersebut ke arah penghantaran ubat serta perkhidmatan kesihatan.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching berkata program utama NADI termasuk membimbing usahawan desa meningkatkan pendapatan melalui perniagaan dalam talian dengan kerjasama platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan TikTok.

Beliau berkata, “Program (pembangunan usahawan) ini memang sedang dijalankan ... kami bekerjasama dengan penyedia platform seperti Shopee, Lazada dan TikTok untuk menyediakan latihan kepada mereka yang berminat menjadi seorang e-usahawan.”

“Mereka yang berminat boleh menghubungi NADI berhampiran. Jika permintaan mencukupi, kami akan mengundang pelatih daripada platform e-dagang untuk hadir. Mereka bukan sahaja akan berkongsi cara menjadi seorang e-usahawan, malah juga boleh mengatur kursus seperti pembungkusan produk dan reka poster,” katanya selepas Majlis Serahan Sumbangan kepada Kuil Sri Nagakanni, Bandar Putra.

Teo yang juga Ahli Parlimen Kulai berkata terdapat 1,089 NADI di seluruh negara dengan sekurang-kurangnya satu pusat ditempatkan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri.

Fungsi NADI turut akan diperluas sebagai pusat penghantaran perubatan menerusi projek rintis menggunakan dron yang dijangka bermula pada hujung tahun ini bagi memudahkan penduduk luar bandar menerima perkhidmatan kesihatan.

Beliau menjelaskan, “Projek rintis ini melibatkan kerjasama Kementerian Komunikasi dengan Kementerian Kesihatan yang akan dilaksanakan di dua lokasi pertama, iaitu Sibu, Sarawak (melibatkan Klinik Kesihatan Sibu Jaya dan NADI Kampung Jeriah) serta Tawau, Sabah (Klinik Kesihatan Tawau dan NADI Batu Payung serta NADI Kampung Sungai Imam).”

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026 pada Jumaat lepas berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyediakan RM350 juta bagi memperkasakan Pusat NADI termasuk membimbing usahawan desa menambah pendapatan melalui perniagaan dalam talian.

Dalam majlis berkenaan, Teo menyerahkan sumbangan RM20,000 kepada Pengerusi Kuil Sri Nagakanni, R. Cheran bagi membantu pembinaan semula kuil tersebut yang rosak teruk dalam kejadian ribut pada Ogos lepas.

Beliau berkata ribut bersama hujan lebat telah mengakibatkan pokok besar tumbang dan menyebabkan kerosakan hampir 80% pada struktur kuil, menjadikannya tidak selamat untuk digunakan.

“Sumbangan RM20,000 hari ini diharap dapat membantu urusan pembinaan semula oleh pihak pengurusan kuil. Setakat ini, saya telah menyumbang sebanyak RM80,000 kepada NGO dan kuil di bawah Parlimen Kulai bagi tujuan pelaksanaan program serta naik taraf dan pembaikan,” katanya. – Bernama