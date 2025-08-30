Beri masa dan ruang kepada KPKT jelaskan RUU PSB - Ramanan

KUALA LUMPUR: Ahli Parlimen Sungai Buloh Datuk Seri R. Ramanan meminta semua pihak memberikan ruang kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming untuk membuat penjelasan lanjut mengenai Rang Undang-undang Pembaharuan Semula Bandar (RUU PSB).

Ramanan yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata sebarang penilaian terhadap RUU berkenaan tidak boleh dibuat secara terburu-buru atau berdasarkan satu sudut sahaja.

“RUU ini sudah dibentangkan dan kita lihatlah cara kendaliannya dahulu, ada beberapa aspek yang mungkin sedang dipertikaikan, tetapi beri masa dan ruang kepada menteri untuk memberikan penjelasan.”

Beliau menegaskan perlunya menunggu penjelasan menyeluruh daripada pihak kementerian sebelum sebarang keputusan diambil.

“Selepas kita sudah mendapat penjelasan dan butiran secara menyeluruh, barulah kita buat keputusan, tidak boleh mengambil satu keputusan selepas kita dengar satu bab sahaja.”

Ditanya mengenai kesannya terhadap komuniti India, Ramanan menekankan bahawa kerajaan pada masa ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu.

Beliau merujuk kepada pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini termasuk peruntukan kepada pekerja estet, penyediaan makmal ICT untuk sekolah Tamil, serta bantuan pendidikan kepada pelajar institut pendidikan awam dan swasta.

“Bagi saya, komuniti India sekarang sedang mendapatkan banyak manfaat ... kita tidak boleh lihat daripada satu aspek saja dan kita kena lihat secara keseluruhan, banyak yang diberikan, terutamanya program Sumbangan Asas Rahmah (SARA) dan Sumbangan Tunai Rahmah (STR).”

Selain itu, Ramanan berkata Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) turut memperkenalkan program khas untuk komuniti India, iaitu Prosperity, Empowerment and a New Normal (PENN) yang memberikan manfaat kepada lebih 11,000 wanita India.

Sambutan Bulan Kebangsaan diteruskan dengan kemeriahan konvoi bermotosikal Ride Merdeka MADANI Parlimen Sungai Buloh anjuran AIM dengan lebih 1,000 peserta pelbagai kaum dan peringkat umur mengambil bahagian.

Ramanan berkata mesej utama program itu adalah untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan mengetengahkan nilai kekeluargaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. – Bernama