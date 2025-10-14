Bersatu pecat Wan Saiful, gantung Wan Ahmad Fayhsal

KUALA LUMPUR: Lembaga Disiplin Bersatu memecat keahlian Ahli Parlimen Tasek Gelugor Datuk Wan Saifulruddin Wan Jan.

Parti itu turut menggantung keahlian Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal selama satu penggal.

Menurut Lembaga Disiplin Bersatu, tindakan itu diambil atas kesalahan melanggar Fasal 9.1.4 Perlembagaan Bersatu serta Kod Etika dan Tatakelakuan.

Empat ketua bahagian turut dipecat keahlian iaitu Azrudin Md Idris dari Hang Tuah Jaya.

Mohd Faizal Asmar dari Pengerang juga dipecat bersama Mohd Fadhli Ismail dari Ipoh Timur.

Mohd Isa Mohd Saidi dari Ampang turut menerima hukuman yang sama.

Lembaga Disiplin telah mengadakan sesi pendengaran pada 8 Oktober sebelum membuat keputusan.

Keputusan dibuat selaras Fasal 22.5 Perlembagaan Bersatu berdasarkan siasatan dan pertimbangan sewajarnya.

Proses ini dilaksanakan tanpa melibatkan mana-mana campur tangan pihak lain.

Lembaga menegaskan keputusan dibuat secara bebas dan tidak berat sebelah.

Mereka yang didapati bersalah berhak mengemukakan rayuan kepada Lembaga Rayuan.

Rayuan boleh dikemukakan untuk pertimbangan dalam tempoh 14 hari. – Bernama