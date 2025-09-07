Beruang matahari berkeliaran di Kampung Jerek, 3,000 penduduk resah

GUA MUSANG: Lebih 3,000 penduduk tujuh kampung di Kampung Jerek berasa bimbang tentang keselamatan mereka selepas seekor beruang matahari dilihat berkeliaran sejak 25 Ogos lalu.

Haiwan itu sering muncul di kawasan pembuangan sampah berhampiran kediaman penduduk dan kawasan sekolah, menyebabkan keresahan dalam kalangan komuniti tempatan.

Pengerusi kuarters SMK Tengku Bendahara Nor Suzlina Umar mengesahkan bahawa beruang tersebut aktif mencari makanan di kawasan tersebut.

“Jumaat lepas, kira-kira 9 malam, ketika anak-anak saya sedang bermain di kawasan rumah, mereka ternampak haiwan liar itu berada di tempat pembuangan sampah, dipercayai sedang mencari makanan,“ katanya.

Penduduk terpaksa mengurangkan aktiviti luar rumah dan telah membuat laporan rasmi kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan).

Seorang penduduk bernama Muhammad Faiz Ahmad Fadzli yang berusia 36 tahun berjaya merakam gambar kelibat beruang itu dari jarak kira-kira 200 meter dari rumahnya.

“Saya nampak ia sedang menyelongkar longgokan sampah di belakang bangunan perumahan dengan ketinggian haiwan itu dalam enam hingga tujuh kaki,“ katanya.

Ismail Shafii yang berusia 41 tahun pula menyuarakan kebimbangan terhadap keselamatan pelajar sekolah berasrama yang kerap beriadah di padang berdekatan.

Beliau berharap haiwan liar tersebut dapat ditangkap dengan segera untuk mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini.

Pengarah Perhilitan Kelantan Mohamad Hafid Rohani mengesahkan bahawa aduan penduduk telah diterima dan pemantauan aktif sedang dijalankan.

Beliau menasihatkan penduduk agar menguruskan sampah dengan lebih baik dan mengelakkan pembuangan sisa makanan yang boleh menarik perhatian haiwan liar tersebut. – Bernama