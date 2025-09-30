BUDI95 bukti penyasaran subsidi petrol inklusif tiada rakyat terpinggir

KUALA LUMPUR: Inisiatif BUDI MADANI RON95 (BUDI95) telah mencatat satu hala tuju baharu dalam penyasaran subsidi petrol yang berjaya memberikan manfaat kepada golongan rentan dan majoriti besar rakyat Malaysia.

Kebimbangan awal dalam kalangan kumpulan M40 mengenai kelayakan subsidi telah diatasi dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 22 September.

Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan semua warganegara dengan lesen memandu aktif layak menikmati manfaat BUDI95 secara automatik.

Pelaksanaan BUDI95 secara berperingkat bermula pada 27 September melibatkan 300,000 anggota polis dan tentera sebelum diperluas kepada penerima Sumbangan Tunai Rahmah dalam kalangan B40.

Sebanyak 16 juta rakyat Malaysia mula menikmati manfaat BUDI95 mulai tengah malam ini.

Kejayaan inisiatif ini menurunkan harga petrol kepada RM1.99 seliter berbanding harga pasaran RM2.05 seliter.

Penganalisis ekonomi Prof Dr Ahmed Razman Abdul Latiff menyifatkan peluasan manfaat BUDI95 kepada semua rakyat layak sebagai kejutan positif.

Beliau melihat peluasan manfaat ini sebagai penghargaan kerajaan mengiktiraf sumbangan rakyat tanpa mengira pendapatan.

Tiada isu teknikal atau gangguan sistem dilaporkan sejak pelaksanaan BUDI95 bermula pada 27 September.

Aduan kecil yang timbul kebanyakannya berpunca daripada lesen memandu tidak aktif atau masalah cip MyKad.

Pendekatan menggunakan MyKad dalam BUDI95 merupakan kaedah terbaik menangani isu ketirisan dan penyeludupan RON95.

Malaysia mengambil langkah berani menurunkan harga petrol untuk dinikmati rakyat berbanding negara lain.

Penggunaan MyKad dapat mengelakkan ketirisan subsidi minyak dan membawa kepada penjimatan yang ketara.

Penjimatan RM4 bilion daripada rasionalisasi subsidi diesel telah disalurkan kepada peruntukan STR dan SARA.

Setiap rakyat Malaysia layak menerima siling kelayakan bulanan RON95 bersubsidi hingga 300 liter sebulan.

Pemandu e-hailing diberi pengecualian daripada siling kelayakan dan boleh memohon kelayakan tambahan.

Pelaksanaan BUDI95 akan memberikan penjimatan kepada rakyat Malaysia yang layak hingga kira-kira RM200 sebulan.

Kerajaan menyarankan orang ramai memastikan butiran MyKad dan lesen memandu tepat bagi mengelakkan kelayakan terjejas.

Semakan kelayakan boleh dibuat menerusi portal rasmi BUDI95 di www.budimadani.gov.my. – Bernama