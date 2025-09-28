BUDI95: Kementerian Kewangan, JPJ selesa isu teknikal sebelum 30 Sept

BUTTERWORTH: Kementerian Kewangan sedang bekerjasama rapat dengan Jabatan Pengangkutan Jalan untuk menyelesaikan isu teknikal berkaitan semakan kelayakan Program BUDI MADANI RON95 sebelum pelaksanaan penuh pada 30 September ini.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying mengesahkan beberapa aduan telah diterima daripada orang ramai yang mendakwa tidak tersenarai sebagai penerima layak walaupun memiliki lesen memandu dan MyKad yang sah.

Beliau menekankan bahawa walaupun ini merupakan kes terpencil yang melibatkan beberapa individu sahaja, pihaknya tetap mengambil serius perkara tersebut.

Lim memberikan jaminan bahawa semua masalah teknikal akan diselesaikan sepenuhnya sebelum tarikh pelaksanaan penuh program pada hari Selasa ini.

Beliau berkata Kementerian Kewangan kini sedang dalam perbincangan aktif dengan JPJ untuk menyelesaikan isu tersebut secepat mungkin.

Lim menggesa orang ramai untuk menyemak profil kelayakan mereka di laman sesawang rasmi https://www.budimadani.gov.my/.

Individu yang menghadapi masalah teknikal diminta membuat aduan segera bagi membolehkan siasatan dan tindakan lanjut dijalankan.

Orang ramai juga boleh menghubungi talian khidmat pelanggan 1300-88-9595 untuk mendapatkan bantuan.

Maklumat seperti nama, nombor kad pengenalan dan lesen memandu yang sah perlu disediakan untuk tujuan pengesahan.

Lim menegaskan bahawa setiap rakyat Malaysia yang layak berhak sepenuhnya untuk menikmati manfaat program BUDI95.

Beliau mengakui mungkin terdapat sedikit kelewatan atau gangguan teknikal tetapi memastikan penyelesaian akan dilaksanakan segera.

Orang ramai dinasihati untuk bertenang dan membuat pembelian seperti biasa menjelang pelaksanaan penuh program.

Tiada keperluan untuk tergesa-gesa membeli kerana setiap individu layak telah ditetapkan had 300 liter sebulan.

Pembelian boleh dibuat pada bila-bila masa sepanjang tempoh tersebut mengikut keperluan masing-masing.

Pelaksanaan BUDI95 melibatkan penerima Sumbangan Tunai Rahmah sebagai kumpulan kedua telah bermula hari ini.

Lim memaklumkan bahawa pelaksanaan program tersebut berjalan lancar di seluruh negara tanpa sebarang aduan diterima.

Beliau telah menguji pelbagai kaedah pembayaran termasuk aplikasi Setel, tunai dan e-dompet Touch ‘n Go semuanya berfungsi dengan baik.

Kementerian Kewangan memaklumkan sebanyak 8.1 juta pengguna telah membuat semakan kelayakan sejak 25 September lepas.

Angka ini menunjukkan sambutan yang amat menggalakkan daripada rakyat terhadap program kerajaan ini. – Bernama