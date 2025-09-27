BUDI95 lancar tanpa masalah, pemantauan berterusan kata Fahmi

KUALA LUMPUR: Pelaksanaan inisiatif BUDI MADANI RON95 (BUDI95) melibatkan anggota polis dan tentera dilaporkan tidak mengalami sebarang masalah setakat ini.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata kerajaan menjalankan pemantauan susulan pelaksanaan awal subsidi itu yang bermula tengah malam tadi.

Beliau menyatakan Kementerian Kewangan belum melaporkan sebarang isu tetapi terdapat hantaran media sosial menunjukkan pengalaman membeli RON95 pada harga RM1.99 seliter seawal 12.01 tengah malam.

Fahmi menekankan bahawa pemantauan akan diteruskan untuk fasa seterusnya melibatkan penerima Sumbangan Tunai Rahmah esok dan seluruh rakyat Malaysia pada 30 Sept.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Perdana: Malaysia, Jompact! di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu.

Sebanyak 300,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia menjadi kumpulan pertama menikmati subsidi petrol pada harga RM1.99 seliter.

Fahmi menambah kerajaan bersedia membuat sebarang penyesuaian teknikal sekiranya diperlukan terutama dari aspek kapasiti sistem.

Beliau memetik kenyataan Perdana Menteri mengenai keupayaan sistem SARA hanya 3,000 transaksi seminit berbanding Touch ‘n Go yang mampu mengurus lebih 30,000 transaksi seminit.

Penyesuaian dari segi keupayaan capaian pelayan akan disiapkan menjelang 30 Sept jika diperlukan berdasarkan pemantauan hari ini dan esok.

Mengenai Belanjawan 2026, Fahmi berkata keputusan permintaan peruntukan kementerian tertentu akan ditentukan oleh MOF dan Perdana Menteri.

Beliau turut menyentuh program Malaysia, Jompact! yang dianjurkan Tabung Alam Sedunia Malaysia dengan kerjasama Yayasan Hasanah.

Program tersebut berperanan melahirkan generasi guru yang lebih peka terhadap usaha mengurangkan penggunaan plastik pakai buang.

Fahmi menekankan kepentingan meningkatkan kesedaran ekologi dalam kalangan bakal guru untuk mendidik murid mengenai gaya hidup tanpa plastik pakai buang. – Bernama