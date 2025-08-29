Cadangan kumpulan kerja khas ASEAN perangi pengubahan wang haram dibincang

MELAKA: Penubuhan kumpulan kerja khas ASEAN bagi memerangi jenayah pengubahan wang haram antara cadangan utama yang akan dibincangkan pada Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Jenayah Transnasional ke-19 (AMMTC) di Melaka pada 8 hingga 12 September ini.

Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Dalam Negeri (KDN) Mohd Azlan Razali berkata idea itu dicetuskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memandangkan setakat ini tiada platform khusus peringkat ASEAN bagi menangani isu tersebut.

“Jenayah pengubahan wang haram adalah satu jenayah yang memberi kesan kepada 10 negara ASEAN dan kita mendapat konsensus untuk meningkatkan lagi usaha dalam membanteras jenayah ini melalui pembentukan satu kumpulan kerja yang penuh.

“Buat masa ini ASEAN masih belum mempunyai kumpulan kerja khas seperti Pasukan Petugas Tindakan Kewanan (FATF) yang berpangkalan di Paris dan Kumpulan Asia/Pasifik (APG) mengenai Pengubahan Wang Haram.

“Oleh itu, KDN bersama Bank Negara Malaysia (BNM) bersetuju membawa perkara ini ke mesyuarat berkenaan supaya pembentukan kumpulan ini dapat memberi tumpuan dalam usaha membanteras jenayah pengubahan wang haram,” katanya ketika menjadi tetamu dalam rancangan Apa Khabar Malaysia di Bernama TV, hari ini.

Mohd Azlan berkata cadangan itu turut mendapat sokongan rakan antarabangsa termasuk United Kingdom dengan menawarkan bantuan dana serta kepakaran teknikal daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC).

“Kita telah berjaya menganjurkan beberapa siri simposium dan persidangan serantau sebagai persediaan ke arah penubuhan kumpulan kerja berkenaan.

“Kita berharap cadangan ini mendapat perakuan di Melaka, sekali gus memberi ruang kerjasama ASEAN yang lebih mantap bagi menyelesaikan jenayah pengubahan wang haram yang memberi kesan besar kepada 10 negara ASEAN,” katanya.

Selain pengubahan wang haram, mesyuarat AMMTC dijangka memberi fokus kepada isu keganasan, jenayah siber, pemerdagangan manusia, penyeludupan dadah serta pemerdagangan hidupan liar dan balak.

Mesyuarat berkenaan bakal menghimpunkan menteri keselamatan 10 negara ASEAN dan tiga rakan dialog dari Asia Timur iaitu China, Jepun dan Korea Selatan. – Bernama