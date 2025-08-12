CLRC cadang pembaharuan undang-undang jenayah untuk keadilan lebih adil

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Pembaharuan Undang-Undang Jenayah (CLRC) telah mengenal pasti beberapa pembaharuan segera untuk dilaksanakan dalam jangka masa pendek.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said menyenaraikan cadangan termasuk pemansuhan hukuman sebatan.

Beliau turut mencadangkan pemberian budi bicara kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penambahbaikan proses tahanan reman.

“Peluasan perintah khidmat masyarakat untuk kesalahan kecil sebagai alternatif kepada hukuman penjara juga antara cadangan,” katanya.

Azalina turut menyebut pengukuhan sistem e-Pengakuan Salah (e-PG) dan penambahbaikan prosedur penzahiran dokumen di peringkat praperbicaraan.

Beliau berkata demikian pada sesi Penerangan Menteri berkaitan usaha pembaharuan undang-undang jenayah di Kamar Khas Dewan Rakyat.

CLRC yang ditubuhkan pada 24 Mac lalu bertujuan mengkaji semula Kanun Keseksaan, Kanun Tatacara Jenayah, dan Akta Keterangan 1950.

Azalina menambah CLRC turut menyemak isu moratorium hukuman mati dan pengenalan pendekatan perjanjian pendakwaan tertunda (DPA).

Isu jenayah siber serta kesalahan berkaitan keselamatan negara turut dalam kajian jawatankuasa itu.

CLRC telah mengadakan sesi libat urus bersama agensi penguatkuasaan, badan kehakiman, dan pertubuhan masyarakat sivil.

Sesi dialog awam turut diadakan di Sabah dan Sarawak bagi mendapatkan maklum balas langsung masyarakat.

“Pembaharuan ini selaras dengan hasrat Kerajaan MADANI untuk pastikan sistem keadilan jenayah kekal relevan,” jelas Azalina.

Beliau yakin usaha ini akan mewujudkan sistem keadilan yang lebih progresif, adil, dan berpaksikan hak asasi manusia. - Bernama